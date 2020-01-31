Недвижимость

Лесная амнистия: что о ней стоит знать каждому

«29 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 280-ФЗ - «Закон о лесной амнистии», - говорит эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Елена Гришина. - Рассмотрим наиболее распространенные случаи применения «лесной амнистии», направленной на защиту добросовестных собственников, чьи земельные участки пересекаются с землями лесного фонда».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области, под «лесную амнистию» подпадают земельные участки, на которых расположены возведенные на них объекты недвижимости, право собственности, на которые зарегистрированы до 01.01.2016. Постановка на учет земельного участка под таким зданием осуществляется в обычном порядке на основании схемы расположения земельного участка, пересечение границ образуемого земельного участка с границами лесничества (лесопарка) не является препятствием к проведению кадастрового учета земельного участка.

Правила «лесной амнистии» применяются также, в случае если гражданин, желающий уточнить границы своего земельного участка, граничащего с лесом, имеет права на земельный участок до 01.01.2018 года и ранее внесены сведения о границах лесного участок в реестр.

Если гражданину предоставлен земельный участок до 08.08.2008 года для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, при проведении межевания не требуется согласование местоположения части границы земельного участка, которая находится в границах лесничества (лесопарка).

«Необходимо отметить, что данное условие считается соблюденным в случае перехода прав на такой земельный участок после 08.08.2008 года», - подчеркнула Елена Гришина.

Вместе с тем, указанное правило не дает оснований для несоразмерного увеличения площади уточняемого земельного участка, предоставленного для указанных нужд, в связи с чем, площадь земельного участка после уточнения местоположения его границ должна соответствовать требованиям о предельных минимальных размерах земельного участка, установленных в соответствии с действующим законодательством

В вышеуказанных случаях, при межевании границ земельного участка, где было выявлено пресечение границ участка с границами лесного участка, при подготовке межевого плана в отношении указанных земельных участков в связи с уточнением местоположения их границ, кадастровый инженер в разделе межевого плана "Заключение кадастрового инженера" вправе обратить внимание органа регистрации прав на наличие данных обстоятельств.

Таким образом, если границы земельного участка, предоставленного гражданину, пересекают границы лесного участка, орган регистрации прав в силу прямого указания закона вправе самостоятельно устранить такое пересечение в пользу собственника земельного участка. При этом границы лесного участка подлежат исправлению с учетом местоположения границ земельного участка.

«До 1 января 2023 года если земельный участок попадает под вышеуказанные условия, собственник объекта недвижимости может обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой межевого плана, затем обратиться в МФЦ с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с образованием или уточнением границ земельного участка», - уточнила эксперт.

При поступлении документов органом регистрации прав самостоятельно в соответствии с «Лесной амнистией» будет выявлено и устранено пересечение границ лесного участка с границами земельного участка имеющего другую категорию земель.