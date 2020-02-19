Недвижимость

Любая перепланировка должна быть согласована, а данные внесены в Единый государственный реестр недвижимости - эксперты

Далеко не каждая квартира имеет хорошую и удобную планировку. Чтобы как-то сделать жизнь комфортнее, люди переустраивают квартиры на свой вкус. Но сделать это не так-то просто.

«Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения, - разъяснила эксперт Кадастровой палаты по псковской области Ирина Ояотс. - К такому изменению можно отнести перенос и разборку либо установление в квартире дополнительных перегородок (несущих стен), за счет чего одни комнаты в квартире могут быть уменьшены, а другие увеличены, либо число комнат может быть уменьшено или увеличено».

Перепланировка квартир разрешена законом, но только с соблюдением всех строительных норм и правил. Для этого необходимо собрать пакет документов и подготовить проект будущих работ. Перепланировка разрешена только после согласования всех действий с государственными органами.

«Незаконная перепланировка может быть опасна для жильцов, - предупредила Ирина Ояотс. - Снос несущих перегородок становится причиной обрушения, пожаров и других происшествий. Погрешности в технической документации существенно снижают рыночную стоимость квартиры, затрудняют ее куплю-продажу».

Завершение перепланировки подтверждается актом приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган регистрации прав.

Далее собственник жилого помещения обращается к кадастровому инженеру для подготовки технического плана в связи с осуществленной перепланировкой помещения. Технический план подготавливается на основании проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого (перепланируемого) жилого помещения и акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки жилого помещения.

Заключительный этап процедуры перепланировки - внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) после перепланировки.

После получения технического плана у кадастрового инженера, собственнику с собранным пакетом документов необходимо обратиться в удобный по местоположению офис приема Многофункционального центра или через личный кабинет на портале Росреестра (http://rosreestr.ru/) с заявлением о государственном кадастровом учете изменений жилого помещения с приложением технического плана.

Изменения, внесенные в реестр недвижимости, орган регистрации прав подтверждает выпиской ЕГРН.