Недвижимость

Лучшие новостройки Псковской области стали финалистами премии ТОП ЖК

В рамках градконкурса ТОП ЖК от Псковской области участвует 8 жилых комплексов-новостроек. Из них финалистами конкурса утверждены 5 лучших. Победители градконкурса будут объявлены 2 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе конкурса ТОП ЖК, в Москве 19 февраля состоялось второе заседание конкурсной комиссии самого масштабного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек в России. Комиссия рассматривала результаты голосования экспертов по номинациям конкурса ТОП ЖК в 26 регионах, в том числе по Псковской области. В результате комиссия отобрала лучшие проекты региона по номинациям «Лучший жилой комплекс-новостройка в Псковской области» и «Лучший жилой комплекс-новостройка в Псковской области, доступное жилье».

Номинанты в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Псковской области»

Номинанты в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Псковской области, доступное жилье»

Голосование по финалистам конкурса ТОП ЖК состоится в марте 2020 года. Объявление победителей – 2 апреля 2020 года в Москве в рамках мероприятий «Российской строительной недели-2020» (RosBuild-2020) (31 марта – 3 апреля 2020 г.).

Премия ТОП ЖК учреждена совместно Национальным объединением застройщиков жилья и профильными Комитетами ТПП РФ и РСПП. Определение финалистов и победителей в конкурсе осуществляется по 190 номинациям. В конкурсе участвует 1 157 проектов жилищного строительства из 74 регионов Российской Федерации.

В оценке жилых комплексов участвует более 260 экспертов из 52 регионов России. Каждый жилой комплекс оценивается по 17 группам параметров, в числе которых транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое. Большинство параметров для оценки жилых комплексов заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.