Недвижимость

Запросы на сведения о недвижимости россиян выросли на треть - Кадастровая палата

Федеральная кадастровая палата рассказала о количестве запрашиваемых сведений из госреестра за 2019 год. Всего в 2019 году Кадастровая палата выдала 103 млн выписок из ЕГРН. Это на треть больше относительно количества запрашиваемых сведений за 2018 год, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Кадастровой палаты.

Из всего объема предоставленных сведений, более 96 млн было представлено в электронном виде. Для сравнения, в 2018 году всего было представлено 79 млн выписок - из них в электронном виде было представлено 70 млн выписок.

«В Псковской области в 2019 году было предоставлено около 413 тысяч выписок из Единого государственного реестра недвижимости, из них 370 тысяч в электронном виде, - отметила директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. – По сравнению с 2018 годом сведений, предоставленных в электронном виде, стало больше на 100 тысяч».

Самой популярной, по-прежнему, остаётся выписка о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости: за 2019 год было выдано около 45 млн таких выписок. Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости также стабильно интересует граждан: выдано почти 22 млн сведений за прошедший год. Кроме того, за 2019 год Кадастровая палата выдала около 8 млн выписок об объекте недвижимости и более 2 млн сведений о переходе права собственности.

С 2017 года выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – единственный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости. Кроме того, выписка – источник достоверной и объективной информации о недвижимости, сведения о которой содержатся в едином государственном реестре недвижимости. Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д. Иными словами, сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого имущества.

Закон предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости по запросам любых лиц. Так, к общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости — это закреплено Законом «О государственной регистрации недвижимости». Таким образом, любой человек может запросить из ЕГРН информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости, сколько раз этот объект был предметом сделок, каковы характеристики объекта, есть ли обременения. Важно отметить, что в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников.

В соответствии с законодательством, сведения из ЕГРН Федеральная кадастровая палата должна предоставлять в течение трех суток. Граждане могут получить выписку из ЕГРН посредством электронных сервисов, почтовых отправлений, а также через запрос в МФЦ.

В то же время, для предоставления сведений фактически в режиме онлайн осенью 2019 года Кадастровая палата в пилотном режиме запустила сервис, который работает для объектов регионов, перешедших на ФГИС ЕГРН. Позже к сервису была подключена Калужская область. С переходом всех субъектов на ЕГРН платформа станет доступна для объектов по всей стране.

Только за прошедшие несколько лет в России сократили сроки оказания услуг в сфере недвижимости на 35%. Зарегистрировать или поставить на учет собственность можно в среднем в течение трех-четырех дней. Такие итоги работы ранее подвел глава Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

«По итогам 2019 года мы совместно с коллегами оказываем уже четыре услуги в секунду, на каждую из которых приходятся десятки транзакций. Такой объем не выполняет ни одно ведомство. В прошлом году мы оказали более 120 млн услуг в учетно-регистрационной сфере - это и выдача сведений из ЕГРН, и проведение действий. Почти 65% из них в электронном виде, который удобен пользователям», - сказал Парвиз Тухтасунов.

Приоритетом в работе в 2020 году станет реинжиниринг существующих сервисов и внедрение информационной системы. По поручению Правительства необходимо завершить переход всех регионов на ФГИС ЕГРН, внедрять начнут с Москвы и Московской области, которые будут готовы к работе в системе уже во втором квартале этого года.