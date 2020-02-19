Недвижимость

В России стали чаще выявлять аферы с недвижимостью

Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью. Так, количество пресеченных незаконных сделок за 2018–2019 годы в разы превышает показатели 2017-го. Об этом 2 марта пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

В 2017 году удалось выявить 94 аферы в 25 регионах страны. В 2018-м таких случаев было уже 150 в 34 регионах, а с января по октябрь 2019-го — 186 в 30 регионах.

За последнее время было предотвращено хищений имущества стоимостью свыше 10 млрд рублей, в том числе недвижимости, которая должна была перейти в государственную или муниципальную собственность.

Больше всего незаконных нотариальных действий с жильем зафиксировано в Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Московской области.

Контролировать законность сделок позволяют в том числе системы «Электронный нотариат», электронные реестры Единой информационной системы (ЕИС). Нередко злоумышленников задерживают прямо в кабинетах нотариусов.