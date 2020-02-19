Россияне стали чаще ставить земельные участки на кадастровый учет

По итогам 2019 года количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, увеличилось более чем на 1,1 миллиона, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Кадастровой палате.
На 1 января 2020 года в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 60,6 млн земельных участков, из них 17,1 млн поставлены на кадастровый учет. За прошлый год количество учтенных земельных участков увеличилось более чем на 1,1 млн. К началу 2020 года доля земельных участков, сведения о кадастровом учете которых содержатся в ЕГРН, составила 28 %.
Действующее законодательство не обязывает граждан ставить на кадастровый учет принадлежащие им земельные участки. Тем не менее, в прошлом году число поставленных на кадастровый учет земельных участков увеличилось на 1 143 465. Прирост учтенных земельных наделов по данным ЕГРН в 2019 году составил 7%. На 1 января 2020 года доля земельных участков, сведения о кадастровом учете которых содержатся в ЕГРН, составила 28 %. Всего в ЕГРН содержатся сведения о 60 579 053 земельных участков.
Лидерами в рейтинге роста числа учтенных земельных участков по итогам прошлого года стали город Севастополь (51 %), Республика Крым (33 %), Ханты-Мансийский АО (19 %), Республика Дагестан (14 %), Магаданская область (13 %), Забайкальский край (13 %), республики Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Тыва (12 %), Астраханская и Волгоградская области (12 %).
Наибольшая доля земельных участков, сведения о кадастровом учете которых содержатся в ЕГРН, принадлежит Ямало-Ненецкому автономному округу (72 %), Республике Алтай (54 %), Санкт-Петербургу (54 %), Иркутской области (50 %).
В число регионов с наименьшей долей учтенных земельный участков в ЕГРН по состоянию на 1 января 2020 года вошли Брянская, Костромская и Ульяновская области (17 %), Ставропольский край (16 %), Ивановская и Кировская области (16 %).
« На начало 2020 года в ЕГРН содержатся сведения о 497 тысячах земельных участков Псковской области, из них около 100 тысяч поставлены на государственный кадастровый учет, - рассказала директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. – Количество учтенных земельных участков за 2019 год составило более 7 тысяч».
В результате постановки земельного участка на кадастровый учет в ЕГРН вносятся сведения о границах участка, категории земель, к которым отнесен земельный участок, виде разрешенного использования. Каждому учтенному земельному участку присваивается уникальный кадастровый номер, который позволяет идентифицировать объект и в дальнейшем проводить с ним различные операции и сделки как с индивидуально-определенной вещью. Наличие в ЕГРН сведений о земельном участке позволяет защитить интересы владельца в случае земельных споров, а также правильно рассчитать налог на недвижимое имущество.
Кадастровая палата напоминает, что постановка недвижимости на кадастровый учет проводится на безвозмездной основе.
При образовании нового земельного участка необходимо сначала обратиться в местный орган власти, уполномоченный на принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность, для получения соответствующего правового акта. Далее заказать у кадастрового инженера межевой план. Готовый межевой план вместе с заявлением можно подать в ближайшем офисе МФЦ или дистанционно – с помощью специализированных электронных сервисов.
Срок проведения учетной процедуры при обращении в МФЦ составит не более 7 рабочих дней, при подаче документов в электронном виде – не более 5 рабочих дней. В прошлом году средний фактический срок государственного кадастрового учета составил 4 дня.
Завершающей процедурой в оформлении образованного земельного участка является регистрация. После получения права собственности владелец может распоряжаться принадлежащим ему земельным участком в полной мере. Регистрация права собственности при обращении в МФЦ проводится в срок, не превышающий 9 рабочих дней, в случае предоставления электронных документов с помощью сервисов – не дольше 7 рабочих дней. За проведение регистрации права собственности предусмотрена государственная пошлина.
Постановка нового земельного участка на кадастровый учет может проводиться одновременно с регистрацией права собственности в рамках единой учетно-регистрационной процедуры, в случае, если это предусмотрено законодательством. Например, если земельный участок образован в результате раздела существующего земельного участка. Срок единой учетно-регистрационной процедуры в этом случае составит не более 12 рабочих дней при подаче документов через МФЦ и не более 10 рабочих дней при использовании электронных сервисов.
Завершение учетно-регистрационных процедур удостоверяется выпиской из ЕГРН. Выписка сведений госреестра необходима при проведении любых сделок с недвижимым имуществом. С помощью нового онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты выписку сведений об объекте недвижимости можно получить всего за несколько минут.