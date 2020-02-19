Недвижимость

Россияне стали чаще ставить земельные участки на кадастровый учет

По итогам 2019 года количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, увеличилось более чем на 1,1 миллиона, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Кадастровой палате.

На 1 января 2020 года в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 60,6 млн земельных участков, из них 17,1 млн поставлены на кадастровый учет. За прошлый год количество учтенных земельных участков увеличилось более чем на 1,1 млн. К началу 2020 года доля земельных участков, сведения о кадастровом учете которых содержатся в ЕГРН, составила 28 %.

Действующее законодательство не обязывает граждан ставить на кадастровый учет принадлежащие им земельные участки. Тем не менее, в прошлом году число поставленных на кадастровый учет земельных участков увеличилось на 1 143 465. Прирост учтенных земельных наделов по данным ЕГРН в 2019 году составил 7%. На 1 января 2020 года доля земельных участков, сведения о кадастровом учете которых содержатся в ЕГРН, составила 28 %. Всего в ЕГРН содержатся сведения о 60 579 053 земельных участков.

Лидерами в рейтинге роста числа учтенных земельных участков по итогам прошлого года стали город Севастополь (51 %), Республика Крым (33 %), Ханты-Мансийский АО (19 %), Республика Дагестан (14 %), Магаданская область (13 %), Забайкальский край (13 %), республики Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Тыва (12 %), Астраханская и Волгоградская области (12 %).

Наибольшая доля земельных участков, сведения о кадастровом учете которых содержатся в ЕГРН, принадлежит Ямало-Ненецкому автономному округу (72 %), Республике Алтай (54 %), Санкт-Петербургу (54 %), Иркутской области (50 %).

В число регионов с наименьшей долей учтенных земельный участков в ЕГРН по состоянию на 1 января 2020 года вошли Брянская, Костромская и Ульяновская области (17 %), Ставропольский край (16 %), Ивановская и Кировская области (16 %).

« На начало 2020 года в ЕГРН содержатся сведения о 497 тысячах земельных участков Псковской области, из них около 100 тысяч поставлены на государственный кадастровый учет, - рассказала директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. – Количество учтенных земельных участков за 2019 год составило более 7 тысяч».

В результате постановки земельного участка на кадастровый учет в ЕГРН вносятся сведения о границах участка, категории земель, к которым отнесен земельный участок, виде разрешенного использования. Каждому учтенному земельному участку присваивается уникальный кадастровый номер, который позволяет идентифицировать объект и в дальнейшем проводить с ним различные операции и сделки как с индивидуально-определенной вещью. Наличие в ЕГРН сведений о земельном участке позволяет защитить интересы владельца в случае земельных споров, а также правильно рассчитать налог на недвижимое имущество.

Кадастровая палата напоминает, что постановка недвижимости на кадастровый учет проводится на безвозмездной основе.

При образовании нового земельного участка необходимо сначала обратиться в местный орган власти, уполномоченный на принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность, для получения соответствующего правового акта. Далее заказать у кадастрового инженера межевой план. Готовый межевой план вместе с заявлением можно подать в ближайшем офисе МФЦ или дистанционно – с помощью специализированных электронных сервисов.

Срок проведения учетной процедуры при обращении в МФЦ составит не более 7 рабочих дней, при подаче документов в электронном виде – не более 5 рабочих дней. В прошлом году средний фактический срок государственного кадастрового учета составил 4 дня.

Завершающей процедурой в оформлении образованного земельного участка является регистрация. После получения права собственности владелец может распоряжаться принадлежащим ему земельным участком в полной мере. Регистрация права собственности при обращении в МФЦ проводится в срок, не превышающий 9 рабочих дней, в случае предоставления электронных документов с помощью сервисов – не дольше 7 рабочих дней. За проведение регистрации права собственности предусмотрена государственная пошлина.

Постановка нового земельного участка на кадастровый учет может проводиться одновременно с регистрацией права собственности в рамках единой учетно-регистрационной процедуры, в случае, если это предусмотрено законодательством. Например, если земельный участок образован в результате раздела существующего земельного участка. Срок единой учетно-регистрационной процедуры в этом случае составит не более 12 рабочих дней при подаче документов через МФЦ и не более 10 рабочих дней при использовании электронных сервисов.

Завершение учетно-регистрационных процедур удостоверяется выпиской из ЕГРН. Выписка сведений госреестра необходима при проведении любых сделок с недвижимым имуществом. С помощью нового онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты выписку сведений об объекте недвижимости можно получить всего за несколько минут.