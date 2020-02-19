Недвижимость

Что необходимо учесть при покупке квартиры - эксперт

При самостоятельной покупке квартиры нужно быть предельно внимательным и учесть некоторые моменты при ее приобретении.

«Следует тщательно проверить всю информацию и документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, - подчеркнула эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Тимофеева. - Обратите внимание на стоимость недвижимого имущества. Должно насторожить то, что цена намного ниже подобных объектов».

Нужно попросить у продавца паспорт и документы, на основании которых за ним зарегистрировано право собственности, а также свидетельство о регистрации права. В свидетельстве указано, на основании каких документов оно выдано. Впоследствии можно сравнить те же или другие документы предоставил продавец, а также насколько история, рассказанная устно, сопоставима с информацией в документах. Можно взять копии и изучить оригиналы.

Для того, чтобы минимизировать все риски, необходим тщательный анализ истории объекта недвижимости, отражаемый в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

«Покупая квартиру, дом либо иную недвижимость любое лицо может запросить информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости и сколько раз этот объект был предметом сделок», - отметила Наталья Тимофеева.

Так, следует насторожиться, если переходы прав были очень частыми. Это может свидетельствовать о скрытых недостатках объекта, приобретении объекта путем мошеннических действий.

Данную информацию можно узнать в выписке из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав.

Основным отличием выписки о переходе прав от остальных выписок из Единого государственного реестра недвижимости является то, что она содержит информацию обо всех собственниках объекта недвижимости, включая сведения об актуальных зарегистрированных правах, а также прекращенных правах.

Получить выписку о переходе прав не представляет сложностей. Это можно сделать несколькими способами: в электронном виде через Сервис по выдаче сведений из ЕГРН, либо сервис «Личный кабинет правообладателя» на официальном интернет-портале www.rosreestr.ru при наличии Усиленной квалифицированной электронной подписи, а также при личном обращении в любом отделение МФЦ, независимо от местонахождения объекта недвижимости.