Недвижимость

«Ангарский дом»: Сибирские технологии для псковских домовладельцев

Есть множество способов возведения домов: достаточно пройтись по любой улице в любом из пригородов Пскова, чтобы в этом убедиться. Каждый строится кто во что горазд: один смотрит на соседа, другой - на знакомых, третий на то, что подешевле, четвертый - на то, что долговечнее.

Сегодня мы расскажем о новой технологии строительства в Пскове, которая заинтересует всех, в особенности, конечно же, тех, кто тщательно изучает и сравнивает характеристики разных материалов с целью выбрать лучшее.

Суперматериал для суперкоттеджа

Больше 50000 квадратных метров - именно столько жилья построено на сегодня по уникальной технологии, запатентованной как «Термобрус Стабильной Конструкции». Придумали ее 15 лет назад в Красноярске, с тех пор опробовали в самых разных регионах России - в Кемерово, Иркутске, Забайкальском крае, в Ростовской и Московской областях, Краснодаре, в Казахстане и Европе. В любых климатических условиях, при любых перепадах температур, выбирая любые планировки и проекты - тысячи людей сказали «да» этой технологии и уже живут в добротных надежных домах.

«Мы начинали заниматься строительством домов из клееного бруса, - рассказывает руководитель группы компаний «Ангарский лес» Алексей Андрианов. - Но столкнулись с тем, что дома из клееного бруса не соответствуют строительным нормам и правилам по требованиям сопротивлению теплопередачи стеновых ограждений. Например, чтобы пройти норматив в Ленинградской области, толщина стены из клееного бруса должна быть 380 мм. Что на практике имеет ряд недостатков. Основные, конечно, - цена, сложность монтажа и т.д. Мы начали рассматривать другие технологии строительства. На рынке была известна технология «термобрус», испытав ее, инженерный состав компании начал разработку термобруса с более эффективными конструктивными и потребительскими свойствами».

В чем же секрет найденного решения? Термобрус от «Ангарского дома» - это достаточно сложная конструкция, которая состоит из внутреннего слоя в виде утеплителя, внутренних и внешних деревянных ламелей. Все отдельные элементы этого материала соединяются между собой и склеиваются особыми сверхпрочными составами.

В качестве утеплителя для термобруса используется, главным образом, легкий и энергоемкий пенополистирол, а ламели изготавливают из твердых древесных пород определенной толщины - ангарской сосны или сибирской лиственницы. Мало кто знает, что первая использовалась для постройки первых казачьих поселений в Сибири, а лиственницей отделывают дома во всей Европе. Кстати, на поперечном распиле бревна ангарской сосны в 1 см можно насчитать до 20 годовых колец, тогда как в сосне средней полосы окажется не более 5. А содержание смолы в 2 раза больше, чем в обычной сосне. Представляете, как долго простоит дом, построенный из таких материалов!

Плюсы термобруса:

- Дом из термобруса стабильной конструкции в 3 раза меньше требует затрат на отопление чем дом из клееного бруса, при этом в 8 раз теплее - чем дом из кирпича, при той же толщине стены.

- Идеально ровная поверхность сторон: стены дома, построенного из этого пиломатериала, смотрятся очень эстетично, как снаружи, так и изнутри без какой-либо дополнительной отделки.

- Жилые строения, возведенные из термобруса, не дают интенсивную усадку: степень усадки - не более 1% за весь период эксплуатации.

- Материал обладает теплопроводностью на самом низком уровне и отличается высокой пожарной безопасностью за счет заводской обработки антипиренами;

- Термобрус обладает идеальной степенью влажности, не превышающей 14%. Этот материал обрабатывается особым образом в заводских условиях и проходит специальный процесс сушки, благодаря чему в значительной степени снижаются показатели влагопоглощения.

- Биологическая безопасность и высокая стойкость к воздействию различных болезнетворных бактерий и грибку.

Как это работает

Следуя принципу «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», компания «Ангарский дом» возвела дом по одному из самых популярных типовых проектов прямо в Пскове, по адресу Поземского, 111. Побывав здесь, ощутив запах настоящего дерева, оценив всю красоту результата, вы наверняка захотите подробнее узнать об условиях, которые предлагают здесь.

Вам обо всем расскажет персональный менеджер, имеющий опыт в расчете всех необходимых материалов по выбранному проектному решению.

Вы можете выбрать любую форму сотрудничества с «Ангарским домом»: заказать стеновой комплект, конструктив или полностью готовый дом (стоимость материалов и услуг - порядка 10000, 17000 и 25000 рублей за кв.метр соответственно).

Полностью скомплектованный заказ приходит в Псков в течение 2-3 месяцев в зависимости от сложности проекта. За это время можно заняться фундаментом: из-за легкости конструкции можно отдать предпочтение более бюджетному фундаменту. В любом случае, как известно, все зависит от ландшафта и специфики почвы: инженер «Ангарского дома» выедет на ваш участок и даст квалифицированный совет по оптимальным вариантам.

Впрочем, можно решить эту проблему и самостоятельно: в компании идут навстречу индивидуальным запросам клиентов, даже подскажут, как удешевить стоимость строительства без потери качества строительства.

Скорость строительства по данной технологии в 2 раза быстрее, чем аналогов из бруса. Вместе со стеновым комплектом на заводе изготавливаются конструкционные балки перекрытий и стропильная система, которую на объекте останется только смонтировать по схеме.

Возведение дома занимает в общей сложности 2-3 месяца, причем в дом, возведенный по технологии «Термобрус Стабильной конструкции» заезжать можно сразу. Это дома для постоянного проживания: не сезонные дачи-каркасники, а надежные капитальные строения, в которых будет тепло зимой и комфортно летом. Заметим, что на оплату отопления в холодный сезон вы потратите в районе 2-3 тысяч рублей.

Все прозрачно

С каждым клиентом компания заключает договор, к которому прилагаются сметы (вы понимаете, за что и сколько платите) и гарантии (на брус - 50 лет, на сборку - 5 лет). Кроме того, вводом дома в эксплуатацию занимаются также специалисты «Ангарского дома».

Компания работает с любыми сертификатами, в том числе военными, предоставляет услуги с использованием средств материнского капитала.

Кроме того, в партнерстве с АО «Россельхозбанк» компания принимает оплату в рамках сельской ипотеки, что также в значительной степени удешевляет стоимость жилья: вы покупаете под льготный процент жилье, причем стоимостью не 35000-40000 рублей за квадратный метр (это средний ценник на квартиры в псковских новостройках). Типовой двухэтажный дом с двумя санузлами (такой, как на Поземского, 111), например, обойдется в сумму порядка 3 млн рублей, причем это - в максимальной комплектации!

Сэкономить можно и воспользовавшись акцией: при заказе объекта в течение месяца вы получаете эскизный проект со скидкой 70%. Также «Ангарский дом» предлагает воспользоваться беспроцентной рассрочкой сроком до полугода.

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«Чудо дом!» - так отзываются о своих коттеджах, выстроенных по новой технологии от «Ангарского дома», их владельцы. Потому что квадратные метры, возведенные по запатентованной технологии, - это действительно красивое, надежное, экономичное, чудесное вложение денег.

Тратьте свои средства с умом и заезжайте в новый дом сразу после окончания строительства!

Елена Никитина