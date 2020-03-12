Недвижимость

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля - Мутко

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля. Такое мнение высказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, сообщает ТАСС.

«Практически неделю ипотечные кредиты, которые выдают банки, они, если смотреть «вдлинную», выдают себе в убыток. Здесь вопрос в том, как себя поведет ЦБ. Куда будут решения по ключевой ставке - вверх или вниз. Если это произойдет, ставки могу вернуться еще на 1-2 пункта назад. Сегодня в среднем это 8,5% базовая ставка по ипотечному кредиту», - сказал он.

При этом, по мнению Мутко, еще неделю-полторы банки будут работать в режиме уже установленных ипотечных ставок.

По данным Банка России, по состоянию на 1 февраля средневзвешенная ставка по ипотеке в РФ составляла 8,84%. Этот показатель является историческим минимумом.