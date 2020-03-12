Недвижимость

Весенние акции «Стройбазы на Алмазной»: экономим на красках, крепеже и фильтрах для воды

Стройка и ремонт - дело хлопотное и дорогое, но с помощью скидок и акций «Стройбазы на Алмазной» вы сможете приобрести строительные и отделочные материалы отличного качества по отличным ценам. Сегодня расскажем о скидках на крепеж, на лаки и краски, а также на фильтры для воды.

МАГАЗИН КРЕПЕЖА «ПРОМЭКСТРА»

http://msm60.ru/magaziny-krepezha-prom-ekstra

http://msm60.ru/magazin-krovlya-prom-ekstra

Пав. 37 (8112)702-519 (крепеж)

Пав. 28 секция 93 (8112)700-730 (крепеж)

Пав. 37а (8112)702-122 (сантехника)

Пав. 40 (8112)702-520 (кровля)

Жестянщик (8112)702-520

Сети магазинов «ПромЭКСТРА» - это широкий выбор разнообразного крепежа, кровельных и фасадных материалов, перфорации, абразива, сантехники, а также профессиональные услуги жестянщика.

Магазин крепежа «ПромЭКСТРА», который ранее располагался в павильоне №28, переехал на новую, более просторную площадку в павильоне №40. Теперь - еще больше ассортимент, еще больше комфорта!

При покупке на сумму больше 3000 рублей вы получаете в подарок скидочную карту, которая дает право на 5%-ную скидку на инструмент и 10%-ную - на крепеж.

Кроме того, специальные акции всегда действуют для постоянных покупателей. Вся информация - у продавцов-консультантов.

СТУДИЯ ЦВЕТА «СТРОЙ ЗА»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

msm60.ru/magazin-strojza

(8112)79-35-76

Лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики (Tikkurila, Parade, Лакра) - это и многое другое псковичи и жители районов могут приобрести в студии цвета «Строй ЗА», расположенной на «Стройбазе на Алмазной» в павильоне №1, секции 13.

Накопительная бонусная карта «СтройЗА» оформляется при покупке товаров на сумму от 1000 рублей. Очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле! Например, вы можете при наличии бонусных рублей вы можете сэкономить на покупке всесезонной белой фасадной краски F51, на акриловой краске PARADE для интерьера и на ряде других материалов для отделки, в том числе на яхтных лаках. Кстати, до 29 марта для владельцев бонусных карт колеровка - бесплатно!

Особенно отметим выгоду приобретения бонусных карт для новоселов: в настоящее время любой покупатель, ставший счастливым обладателем жилья (квартиры или дома) не более чем год назад, получает 5000 бонусных рублей. Согласитесь, интересное предложение! Более подробная информация - у продавцов-консультантов магазинов «Строй ЗА».

ТС «МАТРИЦА»

http://msm60.ru/ts-matritsa

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 1, секция 9

8-953-237-03-30

Ищете краски, лаки, герметики, которые эффективно защитят ваш дом от воды и огня? Вам - в ТС «Матрица»! Преимущественно здесь представлен качественный товар от российских производителей, в том числе компаний «УЛТАН», «Сенеж», есть продукция шведского бренда NEOMID.

Также в «Матрице» представлен большой выбор плинтусов, порогов, интерьерных уголков и панелей. До конца марта скидка на плинтусы составляет 10%. Роль этой, казалось бы, незначительной детали интерьера, не стоит принижать. Обычный напольный плинтус может стать не только завершающим элементом отделки стыка пола и стены, но и важным декоративным акцентом. Для этого необходимо определиться с материалом, из которого сделан плинтус, его высотой, формой и, самое главное, с цветом. Во всем этом вам помогут в «Матрице».

Еще одна строка в ассортименте магазина - стройинструмент. В зависимости от объема на него можно получить скидку в размере 5-8%.

«АКВАФОР»

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Магазин фильтров для воды «Аквафор» - это разнообразные системы очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. Каждый фильтр АКВАФОР сделан из безопасных материалов, глубоко очищает питьевую воду и снижает потребление одноразовых пластиковых бутылок.

До конца марта в магазине действует скидка на одну из самых популярных моделей фильтров - «Аквафор ТРИО» для жесткой воды. Сейчас вы можете приобрести такой фильтр за 2900 рублей (прежняя стоимость - 3350 рублей).

Если фильтр у вас уже стоит, то вас заинтересует акция на сменные модули «Акваэффект» системы «Аквафор ТРИО» для жесткой воды. До конца месяца их можно приобрести за 1100 рублей. Кроме того, в черте города вам доставят их бесплатно и произведут замену старых на новые.

Опытные специалисты магазина «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной» будут рады помочь вам с выбором оптимальной модели фильтра, решат все вопросы, связанные с монтажом и сервисом. Также среди услуг, которые предоставляются магазином, - химический и бактериологический анализ воды, расчёт необходимой мощности систем водоподачи, подбор насосного оборудования и систем водоочистки холодной и горячей воды, гарантийное и сервисное обслуживание промышленного оборудования, выполнение проектов разделов водоснабжения и канализации.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. 23-24 февраля рынок будет работать с 9.00 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!