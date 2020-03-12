Недвижимость

Региональная Кадастровая палата: Как восстановить свидетельство о государственной регистрации права

Свидетельство о государственной регистрации прав до 14 июля 2016 года являлось документом, удостоверяющим проведенную государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество.

«С 15 июля 2016 года была прекращена выдача и замена свидетельств о государственной регистрации прав, - разъяснила Псковской Ленте Новостей эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Кротова. - С этого момента документом удостоверяющим регистрацию возникновения и перехода прав на недвижимость является выписка из Единого государственного реестра прав (выписка из ЕГРП выдавалась по 31.12.2016 - до вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ)».

С 1 января 2017 года государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Выписка из ЕГРН представляет собой документ, который в зависимости от ее вида может содержать описание объекта недвижимости, сведения о его кадастровой стоимости, о зарегистрированных на него правах, ограничениях и обременениях, о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях, о заявленных в судебном порядке правах требования, о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя, а также иные установленные законом сведения», - пояснила эксперт.

Заказать выписку из ЕГРН можно разными способами:

- через МФЦ;

- Заказать выездное обслуживание(подробная информация на сайте kadastr.ru, регион – Псковская область);;

- в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru).

- через Сервис Кадастровой палаты по выдаче сведений из ЕГРН