Недвижимость

Региональный Росреестр информирует о госрегистрации права собственности на гаражные боксы по справкам

Управление Росреестра по Псковской области обращает внимание, что в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество.

Для целей государственной регистрации прав на объект недвижимости подлежат представлению соответствующие документы.

Справка с формулировками «объект принадлежит на праве собственности гараж №_ в кооперативе индивидуальных гаражей №_. Земельный участок принадлежит кооперативу. Гараж построен в __ году. Задолженности по взносам не имеет» с вышеуказанными или аналогичными формулировками не может являться документом, подтверждающим возникновение права собственности на объект недвижимости.

Представление такого документа при надлежащем проведении правовой экспертизы должно послужить причиной приостановления государственной регистрации прав на основании пункта 5 части 1 статьи 26 федерального закона от 13.07.2015 №218 «О государственной регистрации недвижимости» (далее – закон) - не представлены документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

Для целей подтверждения факта возникновения права на соответствующий объект справка КИГ либо ЖСК должна содержать следующую информацию:

указание на то, что заявитель является членом кооператива; сведения о полной выплате паевого взноса за конкретный объект недвижимости; дата полной выплаты указанного взноса.

Последнее, в частности, дата полной выплаты паевого взноса, являющаяся датой возникновения права, а также указание такой основной характеристики объекта, как его площадь приобретает особое значение, когда соответствующий документ используется для целей внесения в ЕГРН сведений о таком объекте, как о ранее учтенном.

Таким образом, только при указании в справке кооператива о выплате паевого взноса до даты вступления в силу вышеназванного закона, она может послужить основанием для внесения в ЕГРН сведений об объекте недвижимости.

Обращаем внимание, что согласно правоприменительной и судебной практике такой датой считается не 31.01.1998, а та, с которой на соответствующей территории начато осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Начало регистрационных действий по Псковской области