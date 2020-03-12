Недвижимость

Как оформить недвижимость за час: уникальная возможность появилась у псковичей и жителей области

Такое невозможно было представить даже год назад: чтобы оформить право собственности на недвижимость в Пскове и области, необходимо было прийти с документами в МФЦ, отстоять очередь (пусть и электронную), подождать семь дней, а затем - вновь идти на Белинского, 77а. Только после этого вы получали заветное подтверждение права собственности в выписке из ЕГРП. Маститые риелторы расскажут вам даже о тех временах, когда еще не было МФЦ и все документы заказывали в Росреестре, при этом срок оформления составлял месяц.

Сегодня это уже давняя история. Современные реалии самым выгодным образом изменились: с середины марта псковичи и жители области могут регистрировать право собственности на недвижимость в электронном виде за один час. Фантастика? Вовсе нет - это реальность, которая сделала процесс заключения сделок с недвижимостью более простым и комфортным для тысяч жителей региона.

«Сделка за час» - совместный проект Сбербанка и Росреестра, который распространяется на сделки купли-продажи недвижимости, зарегистрированные в электронном виде.

«Управление Росреестра активно поддерживает внедрение современных электронных технологий для более качественной и эффективной работы. Полагаю, что данная услуга будет востребована и интересна для заявителей», - отметила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Ранее совместно с Росреестром, банк внедрил в своих офисах, выдающих ипотеку, процедуру электронной регистрации сделок. Это позволило расширить перечень сопутствующих услуг для клиентов, покупающих жилье, и существенно упростить оформление прав собственности. Так, при подписании кредитного договора сотрудник банка формирует полный пакет документов для регистрации прав и направляет его в Росреестр в электронном виде. После оформления сделки подтверждение регистрации поступает по электронной почте всем участникам сделки.

«Современные сервисы должны быть быстрыми и удобными, – подчеркнула Управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко. - Мы стараемся их совершенствовать для наших клиентов, сопровождая всю сделку и гарантируя ее успешный результат».

Благодаря данному сервису граждане, оформляющие в собственность недвижимость, получат возможность пройти регистрацию в Росреестре в электронном виде всего за 60 минут. Для сравнения, нормативный срок регистрации на бумажном носителе составляет 7 рабочих дней для ипотечных и 9 рабочих дней для не ипотечных сделок.