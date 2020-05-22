Недвижимость

Как подготовить свой дачный участок и не испортить отношения с соседями - псковская Кадастровая палата

Как подготовить свой дачный участок и не испортить отношения с соседями?

«Самая распространенная причина разногласий и ссор с соседями - захват земли», - рассказывает эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ольга Афонина.

Особенно ярко разгораются эти споры весной, когда собственники участков начинают обрабатывать и распахивать земли. В полной мере защищены те правообладатели дачных участков, у кого проведено межевание земельного участка – границы участка установлены согласно действующему законодательству, имеются на руках все документы и данные внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В таком случае, гражданин может аппелировать, имеющимися на руках документами и напомнить соседям, что забор его земельного участка установлен именно в этих границах и права защищены государством.

«Если границы земельного участка не уточнены, то для разрешения конфликтов необходимо будет обратиться к кадастровому инженеру и провести межевание», - подчеркнула Ольга Афонина.

При уточнении границ, кадастровый инженер должен будет руководствоваться сведениями, содержащимися в имеющейся документации, подтверждающей право на землю, планах застройки и других документах. Кадастровый инженер обязательно должен будет согласовать границы земельного участка с соседями.

Кроме того, существуют определенные правила в соответствии с действующими СНиПами для расположения растительных насаждений. Об этом тоже необходимо помнить при посадке садовых деревьев и кустарников.

Высокие деревья должны быть высажены не менее чем 4 метра от забора, средней высоты не менее 2-х метров. Кроме того, расстояние от дерева до забора считают от центра ствола, поэтому не стоит принимать претензии соседей по поводу того, что крона дерева располагается на участке соседа.

Не следует забывать дачникам и про изгороди (заборы). Перед началом установки заборов рекомендуем ознакомиться с правилами землепользования и застройки муниципального образования, к которому относится земельный участок и СНиП 30-02-97.

Согласно указанным в них рекомендациям, допустимая высота забора между участками не должна превышать 1,5 метра. Возведение глухих заборов возможно только с улицы, а чтобы не создавать тень соседям ограждения должны иметь просветы – сетчатую или реечную конструкцию.

«Если вы хотите отступить от этих правил, то необходимо письменное согласие владельца соседних участков. Главное оставаться законопослушными и добропорядочными соседями», - отметили в псковском ведомстве.