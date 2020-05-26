Недвижимость

Подорожание жилья в новостройках ожидается в Пскове

В ближайшие полгода стоимость жилья в новостройках вырастет на 10%. Об этом сообщила заместитель руководителя группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии отметила, что плавное подорожание недвижимости происходит уже сейчас. При этом она обратила внимание на то, что теперь в стране действует программа льготной ипотеки, и благодаря субсидиям государства она предоставляется заемщику под 6,5% годовых.

«Ипотека доступна, банки клиентоориентированы, существует огромное количество программ», - заметила Светлана Сибилькова. По ее словам, средний чек выдачи кредита на приобретение жилья - 1-1,5 млн рублей, это либо первая покупка однокомнатной квартиры, либо улучшение жилищных условий. Платить псковичи рассчитывают в среднем 10-15 тысяч рублей в месяц.