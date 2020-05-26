Недвижимость

Вице-губернатор: Псковская область планирует не растягивать реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья до 2025 года

Псковская область планирует не растягивать реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья до 2025 года, а выполнить все работы за 2021-2022 годы. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Он напомнил, что программа переселения реализуется в два этапа. «Заканчиваем первый этап - 2019-2020 годы - строительством двух многоквартирных домов в Великолукском районе площадью 2,2 тыс. кв. метров и Дновском районе - 1,2 тыс. кв. м. В рамках второго этапа - 2020-2021 годов мы приобретем в этом году в Новоржевском районе 15 квартир на вторичном рынке, чтобы расселить 730 кв. метров, и начнем строительство еще одного дома в Великолукском районе. По строительству домов в Дновском и Великолукском районах, которое начато в 2019 году, опасений нет, у нас уже первый этаж построен в обоих домах. Выбираем участок в Великолукском районе, где начнем строительство второго дома. Надеюсь, целевые показатели мы выполним», - сообщил гость студии.

Кроме того, Василий Осипов сообщил, что администрация региона обратилась в фонд содействия реформированию ЖКХ, чтобы добавил средств на реализацию программы переселения в 2021-2022 годах. «Тогда бы мы не тянули четыре года, а реализовали бы все показатели по программе за два года», - пояснил вице-губернатор.