Недвижимость

Более 80 миллионов попросила Псковская область на расселение граждан из аварийного жилья

Псковская область представила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для реализации этапа 2021-2022 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Департаменте внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

В соответствии с представленной заявкой Псковская область планирует получить из средств госкорпорации для реализации этапа 2021-2022 годов 81,20 млн рублей, в порядке софинансирования регион добавит 7,10 млн рублей, которые предусмотрено направить на переселение 185 человек из 70 аварийных жилых помещений общей площадью 2,53 тысячи квадратных метров на территории двух муниципальных образований.

Для реализации этапов программы 2019-2020 и 2020-2021 годов программы Псковской области из средств госкорпорации было предусмотрено выделить 219,13 млн рублей. Софинансирование со стороны региона составило 2,62 млн рублей. Эти средства были направлены на переселение 343 человек из 159 аварийных жилых помещений площадью 6,72 тысячи квадратных метров.

В 2008-2018 годах на эти цели из средств Фонда региону было выделено 2,004 млрд рублей. В порядке софинансирования область добавила 1,12 млрд рублей. Эти средства направлены на переселение 6 тысяч 290 человек из 2 тысяч 543 аварийных жилых помещений площадью 90,94 млн квадратных метров.