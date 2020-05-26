Недвижимость

Стоимость квадратного метра в псковских новостройках составила по итогам квартала чуть больше 38 тысяч рублей

Средняя цена квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья в Псковской области составила по итогам первого квартала 2020 года 38227 рублей. Таковы данные, опубликованные Псковстатом.

Согласно статистике, стоимость квадратного метра в новостройках осталась той же, что и в предыдущем квартале, а по сравнению с тем же периодом прошлого года - даже уменьшилась.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке за первый квартал 2020 года чуть меньше - 37471 рублей. Ценник понизился в сравнении с предыдущим кварталом, но вырос, если рассматривать его в соотношении с 1 кварталом 2019 года.