Недвижимость

В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов

Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома. Соответствующую дорожную карту по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, доклад Минстроя по этому вопросу должен быть представлен к 1 августа. Также к 1 октября планируется рассмотреть возможность установки в жилых домах измельчителей продуктов. Такая мера может стать альтернативой для уменьшения количества пищевых отходов.

Кроме того, в четвертом квартале 2020 запланировано проведение эксперимента по приему потребительской упаковки в торговых центрах. Он должен продлиться до третьего квартала 2021 года.