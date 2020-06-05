Недвижимость

Псковская область заняла 7 место в рейтинге регионов СЗФО с самыми маленькими квартирами

Эксперты «Циан» исследовали рынок компактной недвижимости на Северо-Западе и составили рейтинг регионов по минимальной площади квартир в экспозиции. Псковская область заняла в нем 7-ое место.

Для значительного числа россиян малогабаритные квартиры и студии являются едва ли не единственной возможностью приобрести собственное жилье. Благодаря скромным размерам цены на такие объекты намного ниже среднерыночных, что делает их доступными широкой аудитории потенциальных покупателей, отметили эксперты.

Для рейтинга были отобраны малогабаритные лоты, представляющие собой полноценные квартиры - с собственным санузлом и хотя бы небольшим выделенным пространством для приготовления пищи. В рейтинге не учитывались комнаты в коммуналках и доли в квартирах. В топ-10 вошли почти все регионы СЗФО, за исключением Ненецкого автономного округа: там на локальном рынке малогабаритное жилье в настоящий момент в продаже не представлено.

Псковская область располагается на 7-ой строчке рейтинга. Малогабаритная квартира площадью 14 кв. м обойдется в 1,48 млн рублей. Она является одним из самых дорогих лотов в десятке - ее обходит только Санкт-Петербург.

Квартира расположена на улице Гражданской, 14. На фоне остальных компактных объектов эта студия выделяется наличием балкона.

Тройку лидеров возглавила Архангельская область , где за 1 млн рублей продается квартира площадью 9,2 кв. м, второе место у Санкт-Петербурга с квартирой в 9,5 кв. м за 1,89 млн рублей, замыкает тройку лидеров Республика Коми: 650 тысяч рублей за 10 кв. м.