Недвижимость

Сэкономить на военной ипотеке - легко

Как и где рефинансировать военную ипотеку, чтобы улучшить себе и своей семье жизнь? Сейчас у военнослужащих есть возможность рефинансировать кредит по программе «Военная ипотека». С помощью перекредитования на новых условиях можно снизить ставку по кредиту и сократить срок кредитования. Мы решили выяснить, сколько может сэкономить военнослужащий при рефинансировании военной ипотеки.

Что изменилось?!

Возможность рефинансирования военной ипотеки появилась в начале 2018 года. Сегодня военнослужащие, которые уже имеют ипотечный кредит, могут обратиться в банк, который предлагает программу военной ипотеки, и существенно снизить затраты на обслуживание кредита. По данным Росвоенипотеки, из 15 банков-участников программы «Военная ипотека» рефинансируют такие кредиты только восемь, в том числе ПСБ.

Как можно сократить выплаты?

Рефинансирование поможет военному снизить ставку по кредиту. Процентная ставка напрямую влияет на общий объем переплаты по ипотеке. Ежемесячный взнос государства для оплаты ипотечного кредита фиксированный, поэтому чем ниже будет процентная ставка, тем меньше будет переплата, а, следовательно, и меньше по времени придется платить ипотечный кредит. Если кредит погашается раньше заявленного срока, военнослужащий - участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) может получать ежемесячные выплаты до установленного НИС срока. Эти средства возможно использовать либо на личные цели, либо направить их еще раз на первоначальный взнос на покупку следующей квартиры по программе «Военная ипотека».

А что потом?

После рефинансирования у военнослужащего будет фиксированная процентная ставка и равные ежемесячные платежи на весь срок кредитования. Это связано с тем, что с 2018 года военная ипотека выдается на новых условиях, по которым установлен фиксированный ежемесячный платеж вплоть до погашения кредита. Также, если вы еще не слышали, последние три года ипотечные ставки заметно снизились и сейчас находятся на минимуме. Ставка по военной ипотеке зависит от банка. В 2020 году ее уровень начинается от 8% годовых при условии наличия минимально необходимого первоначального взноса от 10-20%.

С 16 апреля оформить военную ипотеку в ПСБ на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке жилья, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит можно по ставке ниже рынка – от 7,4% годовых в рублях*. Ставка зафиксирована на весь срок кредитования, комиссии и надбавки к процентной ставке отсутствуют. Минимальная сумма кредита, которую можно рассматривать - 700 000 руб. Максимальная сумма кредита по военной ипотеке при покупке жилья - 3 173 000 рублей, первоначальный взнос не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, при рефинансировании – 3 162 000 рублей. Срок кредитования – от 3 до 25 лет, главное, чтобы возраст военнослужащего на дату окончания срока кредитования не превышал 50 лет.

Важное уточнение: предложение по ставке 7,4% доступно держателям зарплатных карт ПСБ.

А с 29 мая ПСБ приступил к кредитованию участников НИС по программе «Госпрограмма. Военная ипотека 2020» - по ставке 5,85% годовых в рублях**. Новые условия распространяются на весь срок действия программы – до 1 ноября 2020 года.

4 шага с ПСБ

Как рефинансировать ипотеку? Рассмотрим на примере ПСБ. Необходимо сделать всего 4 шага.

1. Подача и рассмотрение заявки. Нужно всего три документа: анкета (электронная форма анкеты есть на сайте банка), паспорт гражданина Российской Федерации, договор целевого жилищного займа или его реквизиты (номер и дата). Документы передаются в банк лично или по электронной почте. Если возникли вопросы - вам подскажут и помогут по телефону или в отделениях банка. О результатах рассмотрения заявки вас проинформируют через SMS и email, сообщив условия и контакты ипотечного менеджера..

2. Рассмотрение документов по квартире. Одобрена заявка? Менеджер поможет подготовить документы по вашей ипотечной квартире, которые предоставляются в банк также: лично или по электронной почте. Со списком необходимых документов можно заранее ознакомиться на сайте банка. После рассмотрения сотрудник банка сообщит вам о принятом решении.

На этом этапе возможны расходы:

оплата отчета об оценке квартиры;

заказ технической и иной документации по квартире (при необходимости).

3. Подготовка к сделке

Согласуйте с сотрудником банка дату и время сделки. Выберите удобный для вас вариант оформления страхования имущества. Если квартира приобреталась в браке – подготовьте нотариальное согласие супруги/супруга (по форме банка). Плюс - у первичного кредитора необходимо получить актуальный документ об остатке задолженности по рефинансируемому кредиту или заявление на полное досрочное погашение рефинансируемого кредита и справку о реквизитах перечисления средств для погашения кредита. Внимательно ознакомьтесь с кредитной документацией (она будет направлена вам на почту за 1 день до сделки).

Возможные расходы на этом этапе:

оплата нотариального удостоверения документов.

4. Проведение сделки и завершение расчетов. Остается предоставить в банк на сделку оригиналы всех документов, которые ранее направлялись по электронной почте в виде копий и иные документы, необходимые для оформления кредитного договора. Банк перечислит кредитные средства первичному кредитору для полного погашения задолженности по рефинансируемому кредиту.

После выдачи кредита оформите заявление на полное досрочное погашение рефинансируемого кредита (если ранее не оформлялось). После погашения кредита получите документы для снятия обременения в пользу первичного кредитора, затем обратитесь в Росреестр для погашения записи об ипотеке в пользу первичного кредитора и регистрации ипотеки в пользу ПСБ. Получите выписки по всем счетам, открытым у первичного кредитора, и предоставьте их в банк.

Возможные расходы на этом этапе:

имущественное страхование;

государственная пошлина за регистрацию ипотеки в пользу банка.

Используйте для оформления ипотечного кредита современные и удобные сервисы: онлайн-оценку недвижимости и онлайн-страхование, которые значительно сэкономят ваши средства и время.

Закажите отчет об оценке — в электронном виде на сайте – оценка проводится без осмотра квартиры, оригинал отчета в банк предоставлять не нужно.

Где узнать еще больше

- на официальном сайте Минобороны России mil.ru в «Личном кабинете» создан раздел «Финансовая грамотность»

- на сайте опорного банка ОПК – ПАО «Промсвязьбанк»: https://www.psbank.ru/Personal/Mortgage/Military

- на сайте можно подать заявку на зарплатную карту для льготной ставки по рефинансированию https://www.psbank.ru/Personal/Salary/StrongPeople#form-request

- по телефону 8 (800) 333 03 03 (звонок бесплатный)

- в ипотечном центре ПСБ в Пскове: улица Некрасова, дом 38/25, тел. 8 (8112) 79 02 02.

*Процентная ставка 7,4% применяется по программе «Рефинансирование. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека». Первоначальный взнос – от 20%. Минимальная сумма кредита – 700 000 руб. Максимальная сумма кредита – 3 173 000 руб., по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» - до 3 162 000 руб., но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 80% от стоимости, приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Срок кредитования – от 3 до 25 лет, но не позднее достижения возраста 50 лет.

**Процентная ставка 5,85% применяется по программе «Госпрограмма. Военная ипотека 2020» при приобретении готового/строящегося жилья на первичном и вторичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. К ставке добавится 1 п.п. при отказе от имущественного страхования в соответствии с требованиями Банка. В случае исключения заемщика из участников НИС ставка по кредиту пересматривается. Минимальная сумма кредита - 700 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита в Калининграде - до 3 млн рублей. Срок кредита от 36 до 240 месяцев. Максимальный срок кредита ограничен расчетным сроком погашения кредита за счет средств ЦЖЗ, указанным в свидетельстве НИС. Первоначальный взнос – от 20 до 90% от стоимости приобретаемого объекта. Требования к заемщику: гражданство Российской Федерации, возраст от 21 года до достижения 50 лет на дату возврата кредита, два контактных телефона, участие на момент подачи заявки на кредит в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.

Подробную информацию об условиях кредитования и требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 11.06.2020.

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