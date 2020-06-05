Недвижимость

Квартира здесь и сейчас: все, что надо знать об электронной регистрации недвижимости в Пскове

Электронные сервисы для продажи и покупки жилья с каждым днем все увереннее вписываются в нашу повседневность. Еще лет пять назад псковичи не могли себе и представить, что оформление сделки может занимать всего несколько дней, а сегодня это воспринимается как само собой разумеющееся. Даже ипотеку на дому можно оформить!

При этом упрощение всех процессов, связанных с онлайн-покупкой жилья, совпало со стартом выгодных программ, в которых могут принять участие жители Пскова и области. Это и разнообразные федеральные проекты (в том числе льготная ипотека), и многочисленные акции от банков и застройщиков: в неординарных условиях кризиса, вызванного коронавирусом, все ищут способы поддержать тех, кому необходимо жилье. В этом смысле вряд ли можно представить более выгодный момент для того, что приобрести квартиру здесь и сейчас.

Сервис для современного человека

Электронная регистрация права собственности на недвижимость дает возможность оформлять документы на квартиру, которую вы покупаете при помощи банковских сервисов или в агентстве недвижимости, без посещения Росреестра или МФЦ.

Зарегистрированные документы участники сделки получают по электронной почте. Пpи этoм нeвaжнo кaкoй oбъeкт пpoдaeтcя и пpиoбpeтaeтcя в peзyльтaтe cдeлки – cepвиcoм мoгyт вocпoльзoвaтьcя пoкyпaтeли жилья в нoвocтpoйкax и cтopoны cдeлки нa втopичнoм pынкe. Caмoe глaвнoe ycлoвиe – дoгoвop пoдпиcывaeтcя элeктpoннoй цифpoвoй пoдпиcью вcex yчacтникoв cдeлки.

Пepвым ycлyгy пoдaчи дoкyмeнтoв нa peгиcтpaцию в Pocpeecтp в элeктpoннoм видe пpeдлoжил Cбepбaнк – для cвoиx ипoтeчныx зaeмщикoв. Meждy Pocpeecтpoм и Cбepбaнкoм былo пoдпиcaнo coглaшeниe, peгyлиpyющee вce вoпpocы элeктpoннoй пoдaчи пaкeтa дoкyмeнтoв пo cдeлкe. Псковичи оценили новую возможность на отлично.

Директор агентства недвижимости «Русская недвижимость агентство №1 Псков» Александр Рыбин: «В 2008 году, когда наше агентство только появилось на региональном рынке, процесс оформления недвижимости был сложнее, и риелторы, и покупатели страдали от неорганизованности процесса. В Регпалате на Текстильной были жуткие очереди. Сейчас, наконец-то, к нам пришла цивилизация, сервис высшего уровня».

По словам Александра, все плюсы перехода на онлайн четко проявились в период самоизоляции, когда была приостановлена запись на прием в МФЦ. «Единственной возможностью закрыть открытые сделки было пройти электронную регистрацию через Сбербанк. Мы, конечно, очень благодарны за это, - признается директор агентства. - Это удобно и быстро. Конечно, электронная регистрация на фоне обычных сделок интереснее для всех, в особенности покупателей».

Покупатели прекрасно уловили свою выгоду: по данным Сбербанка, в мае 2020 года использование сервиса электронной регистрации выросло до 97%.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко: «Электронная регистрация прав на недвижимость значительно экономит время клиентов, а безналичный сервис «Безопасные расчеты» гарантирует безопасность проведения сделки. В текущих условиях возможность решать такие серьезные и важные задачи дистанционно особенно актуальна».

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Вслед за Сбербанком coглaшeния c Pocpeecтpoм пoдпиcaли и дpyгиe кoмпaнии и организации - застройщики, нотариальные конторы. Для yчacтникoв дoгoвopa этa ycлyгa плaтнaя, ее стоимость варьируется в зависимости от специфики объектов недвижимости. Между тем, есть возможность воспользоваться данным сервисом совершенно бесплатно. Сейчас расскажем, как это сделать.

Успеть до конца месяца

Теперь псковичам больше не нужно думать о расходах на то, чтобы зарегистрировать свою новенькую квартиру онлайн: некоторые городские агентства недвижимости готовы взять на себя расходы на его проведение.

Одно из них мы уже упомянули: это «Русская недвижимость агентство №1 Псков». «Если вы приобретаете квартиру из нашей базы на сервисе ДомКлик, вам не придется ничего доплачивать дополнительно, - рассказывает директор агентства. - Электронную регистрацию недвижимости вы получите бесплатно. Это предложение действует до 30 июня. К слову, до конца июня действует и скидка 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при условии использования сервиса электронной регистрации. Получается весомая экономия. Сейчас сложное время: людям не легко решиться на совершение сделки. Но мы пробуем им помочь, упрощаем задачу».

Точку зрения Александра Рыбина поддерживает и директор агентства недвижимости «Скобарь» Елена Егорова. «Наши клиенты получают быстрое одобрение ипотеки, так как мы являемся партнерами Сбербанка, - говорит она. - Кроме того, до конца июня мы компенсируем оплату электронной регистрации, куда входит госпошлина за оформление недвижимости и оформление документов. Электронная регистрация длится от одного рабочего дня - раньше о таком можно было разве что мечтать. Нашим клиентам эта услуга обходится бесплатно».

Директор агентства недвижимости «Скобарь» Елена Егорова

Ощутимую экономию, по словам Елены, дает и скидка на ставку по ипотеке в размере 0,3%: «Когда человек берет ипотеку свыше миллиона, эта скидка очень заметна по платежам. За полный срок выплат сумма набегает очень хорошая. И для клиента это очень удобно, и для нас возможность предоставления скидки - это большой плюс и подспорье в работе».

Действительно, приятным бонусом для псковских покупателей и продавцов стала скорость регистрации «электронных» сделок в Росреестре. Так, в среднем в апреле и мае сделки регистрировались в Пскове за 1 сутки. Для сравнения, сделки в обычном порядке, регистрировались за тот же период в среднем за 13,5 дней.

Приведем пример: допустим, вы хотите приобрести квартиру за 2 млн рублей, у вас есть свои 500 тысяч и 1,5 млн вы берете в кредит сроком на 15 лет. Средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке составит 8,1%, ежемесячный платеж для таких параметров 14 422 рублей в месяц без использования электронной регистрации, с использованием ЭР – 14 163 рублей в месяц. Таким образом, экономия за использование сервиса составит 46,5 тыс. рублей за весь период или 256 рублей в месяц.

«Очень комфортно стало, - объясняет Елена Егорова. - Раньше надо было с большим пакетом бумаг приезжать, отстаивать очередь. Это большая нагрузка как для риелтора, так и для клиента. Но теперь работают очень удобные мобильные сервисы, например, ДомКлик». Как говорит Елена, благодаря новшествам псковичи начали осваивать не только местный рынок недвижимости, но также активно присматриваются к недвижимости в других регионах - например, в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Квартира с видом на будущее

Говоря об удобстве новых сервисов, псковские риелторы отмечают и позитивные изменения в ипотечном кредитовании. «Сегодня мы оформляли новостройку под 4,7% - это просто космос! - восхищается Елена Егорова. - Программы сейчас очень гибкие, клиент легко может подобрать под себя предложение».

«Ставки сейчас низкие, я бы даже сказал рекордно низкие, - делится своим мнением Александр Рыбин. - Я не помню таких ставок. Сам лично брал ипотеку в далеком 2011 году под 11,75% и был тогда доволен. Сейчас можно найти предложения по ипотеке от 4,7% - в случае если речь идет о семье, где в период с 1 января 2018 и до 31 декабря 2022 родился второй или последующий ребенок. Если мы говорим об обычном человеке, который не подпадает ни под одну из льготных программ, может рассчитывать на ипотеку от 6,1%. Многим просто надоедает снимать квартиру: платеж за аренду не намного ниже, чем ипотечные платежи. Но люди готовы за свое платить. Сейчас, конечно, беспрецедентно хорошие ставки».

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Выбирая квартиру здесь и сейчас, конечно, стоит подумать не только об экономии времени, средств и нервов, но и о том, какой район предпочесть. Респектабельный центр или тихая окраина, новые районы со всей инфраструктурой или старая застройка с необычными планировками - выбор в Пскове есть!

Александр Рыбин советует обратить внимание на Запсковье: и район хороший, и ценники бюджетные, и предложений много. Также стоит присмотреться к «Спортивному кварталу» на Егорова и квартирам на Окольной и Пражской. Наличие автобусного сообщения, конечно, является плюсом данных направлений. Для тех, кто предпочитает быть ближе к природе идеальный вариант, - «Видный».

Елена Егорова советует при выборе района не поддаваться эмоциям и учитывать свои привычки, место работы. «Я всегда говорю: рассматривайте для себя тот район, где вам комфортно будет проживать. Может быть интересный жилищный комплекс за городом, но если вы работаете в центре, добраться оттуда будет сложнее, чем, скажем, с Инженерной. Мы выбираем квартиру для жизни и комфорта. Каждый день тратить огромное количество времени на то, чтобы детей отвезти в школу и добраться до работы, - это не об удобстве. Мы сегодня работаем со всеми застройщиками в городе, которые имеют лицензию и готовы идти на электронное оформление».

Самое важное, считает Елена, - понимать, что жилье приобретается не на день-два, а всерьез и надолго.

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Современные технологии позволяют проводить сделки с недвижимостью совершенно безопасно и прозрачно. Электронные сервисы позволят выбрать квартиру, получить одобрение на ипотеку, оформить все необходимые документы и оплатить квартиру своей мечты. И все это - за пару дней. Так что единственное, что, пожалуй, пока недоступно онлайн, - это само строительство.

Елена Никитина