Недвижимость

Псковский регион достиг высокого процента расселения граждан из аварийного жилья

В Псковской области высокими темпами реализуются мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по реализации нацпроектов в регионе сегодня, 15 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, в области расселили граждан из 831 кв. м аварийного жилья. Это составило 141% от планового показателя, уточнил глава региона.

Кроме того, в ходе совещания прозвучало, что 86 млн рублей поступило на реализацию второго этапа переселения граждан из аварийного жилья в результате сотрудничества с Фондом содействия и реформирования ЖКХ.