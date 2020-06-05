Недвижимость

Псковский Росреестр: Чтобы не платить налог за утраченную недвижимость, нужно снять ее с кадастрового учета

Управление Росреестра по Псковской области напоминает гражданам, в каких случаях необходимо снимать объект недвижимости с государственного кадастрового учета и как это сделать.

Основанием для снятия с учета и прекращения права на объект недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с Законом «О государственной регистрации недвижимости» является акт обследования.

Акт обследования - это документ, в котором кадастровый инженер подтверждает прекращение существования здания, с расположенными в нем помещениями, сооружения, объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением. Требования к подготовке акта обследования установлены приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном Росреестре, с 4 августа 2018 года Градостроительным кодексом Российской Федерации установлен уведомительный порядок сноса объектов капитального строительства (глава 6.4). За семь рабочих дней до начала сноса объекта и не позднее семи рабочих дней после окончания работ по сносу необходимо направить в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта уведомление о планируемом сносе и уведомление о завершении работ по сносу соответственно. Работы по сносу должна выполнить организация (ИП), являющаяся членом СРО в области строительства.

Существуют исключения, при которых соблюдать уведомительный порядок не нужно:

- снос объекта капитального строительства осуществлен до 04.08.2018 года;

- снос объекта капитального строительства в целях строительства нового объекта капитального строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

С заявлением о снятии с учета и прекращения права на объект недвижимости вправе обратиться собственник такого объекта недвижимости либо его представителя, при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности.

Представить документы в орган регистрации прав можно следующими способами:

- лично в любом офисе многофункционального центра;

- посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении в управление Росреестра по Псковской области или филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области с учетом требований установленных статьей 18 Закона «О государственной регистрации недвижимости»;

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru).

За 5 месяцев 2020 года региональным управлением снято с государственного кадастрового учета 12569 объектов недвижимости (что в 8 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года) из них:

- 12007 земельных участков

- 183 здания

- 45 сооружений

- 270 помещений

- 64 объекта незавершенного строительства.