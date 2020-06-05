Псковский Росреестр выявил в мае более 80 нарушений земельного законодательства

Отдел государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провел 122 проверки по соблюдению требований земельного законодательства на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 83 нарушения обязательных требований земельного законодательства, вынесено 73 предписания об устранении выявленных нарушений, устранено 50 нарушений, сумма наложенных штрафов составила 110 000 рублей, к административной ответственности привлечены - 25 лиц, возбуждено - 29 дел об административных правонарушениях.
Напомним, что с 1 апреля по 31 декабря не проводятся проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Исключением станут проверки, основанием для которых является причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Таким образом, управление исключило из планов проверок государственного земельного надзора все контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр.
В отношении всех обозначенных лиц в 2020 будут проводиться внеплановые проверки и только по указанному выше основанию.