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Псковский Росреестр выявил в мае более 80 нарушений земельного законодательства

18.06.2020 11:21|ПсковКомментариев: 0

Отдел государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провел 122 проверки по соблюдению требований земельного законодательства на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 83 нарушения обязательных требований земельного законодательства, вынесено 73 предписания об устранении выявленных нарушений, устранено 50 нарушений, сумма наложенных штрафов составила 110 000 рублей, к административной ответственности привлечены -  25 лиц, возбуждено - 29 дел об административных правонарушениях.

Напомним, что с 1 апреля по 31 декабря не проводятся проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исключением станут проверки, основанием для которых является причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Таким образом, управление исключило из планов проверок государственного земельного надзора все контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр.

В отношении всех обозначенных лиц в 2020 будут проводиться внеплановые проверки и только по указанному выше основанию.

Теги: #Росреестр
Источник: Псковская Лента Новостей
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