Недвижимость

Отказ от неиспользуемой земли поможет снизить налоговую нагрузку - псковская Кадастровая палата

Все чаще встречаются случаи, когда правообладатель земельного участка не может использовать его по назначению и не в состоянии платить земельный налог за неиспользуемое имущество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Кадастровой палаты.

Примером тому - наследование земельного участка, расположенного далеко от места жительства гражданина, невозможность эксплуатации такого участка по состоянию здоровья или в силу малолетнего возраста. При этом у правообладателя земельного участка не всегда есть возможность его отчуждения (купли-продажи или дарения).

И, если гражданин ищет способ сократить свои расходы, не нужно упускать возможность уменьшения имущественных налогов, например налога на землю.

«Отказ от права собственности на земельный участок осуществляется посредством подачи собственником земельного участка заявления о таком отказе в орган регистрации прав», - рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Тимофеева.

Заявление может быть подано в электронном виде на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, с помощью сервиса предоставления выписок – https://spv.kadastr.ru, по услуге выездного обслуживания Кадастровой палаты и при личном обращении в любой офис МФЦ.

К заявлению необходимо приложить правоустанавливающий документ на земельный участок (свидетельство, государственный акт, договор или иной документ, который подтверждает право на землю). Если право собственности зарегистрировано в ЕГРН, то представление такого документа не требуется.

«Право собственности на земельный участок прекращается с даты государственной регистрации прекращения указанного права», - уточнила Наталья Тимофеева.

При этом осуществляется государственная регистрация права собственности субъекта РФ или муниципального образования, к ведению которых отнесен такой земельный участок, без заявления о государственной регистрации возникновения и (или) перехода права на него. После вышеуказанной процедуры, орган регистрации прав направляет уведомление в соответствующий орган государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления (о регистрации права), а также лицу, подавшему заявление об отказе от права собственности на такой земельный участок (о регистрации прекращения права).

За государственную регистрацию прекращения права собственности на земельный участок государственная пошлина не взимается.

Однако, специалисты Кадастровой палаты предупреждают, что решение об отказе от права собственности должно быть хорошо обдуманным. Если Вы после отказа от собственности, вдруг передумаете и захотите вернуть назад когда-то принадлежавшие Вам участки земли, то необходимо будет обратиться в орган власти в порядке, предусмотренном законодательством РФ.