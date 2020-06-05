Недвижимость

До конца года региоператор по обращению с ТКО завершит формирование контейнерного парка в Пскове

В настоящее время региональный оператор по обращению с ТКО продолжает оснащать контейнерный парк Псковской области сетчатыми контейнерами для раздельного накопления ТКО.

На данный момент на территории г. Пскова уже установлено 183 контейнера, сообщили Псковской ленте Новостей в комитете по строительству и ЖКХ Псковской области.

До конца 2020 года региональный оператор планирует завершить формирование контейнерного парка для раздельного накопления ТКО в г. Пскове. В настоящее время Региональный оператор ожидает еще партию новых сетчатых контейнеров для раздельного накопления ТКО.