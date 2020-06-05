Недвижимость

Контролеры ЖКХ узнали мнение псковичей о своих дворах

Некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль» провело большое социологическое исследование по программе «Формирование комфортной городской среды». В числе 41 области, участвовавшей в опросе, был Псковский регион. О результатах Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель областного центра «ЖКХ Контроль» Семен Никонов.

«География исследования шире - к областям надо добавить шесть краевых субъектов, два округа и три города федерального назначения, - сообщил Семен Никонов.- Около половины респондентов знают о программе не понаслышке, а живут в «комфортной городской среде», то есть в домах, чьи дворы включены в программу благоустройства».

Руководитель областного центра «ЖКХ Контроль» отметил высокую информированность граждан: 55,3% знают даже о механизме участия в программе. Более 80% опрошенных из числа знающих о программе смогли назвать одно или несколько общественных пространств, которые обустраивались в их населенном пункте. 36,2 % респондентов, чьи дворы попали в программу благоустройства, заявили о личном участии в обсуждении проектов.

Вместе с тем негативную оценку исполнению дали, в среднем, каждые три из четырех участников опроса. О том, что благоустроенные дворы являются небезопасными, заявило 66,5% опрошенных.

Самым сложным для респондентов оказался вопрос о том, достаточно ли мероприятий проводится на общественных территориях. Ответить на этот вопрос затруднилось 37%. По-видимому, многие не знают о том, что общественная территория должна стать не просто красивой, но и функциональной.