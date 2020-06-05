Недвижимость

В Дновском районе жилой дом в рамках нацпроекта строили без разрешения

Прокуратура Дновского района провела проверку соблюдения закона при реализации национальных проектов и выявила нарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» между администрацией Дновского района и ООО «ИС-строй» заключен контракт на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома. Вместе с тем в нарушение градостроительного законодательства подрядчик осуществляет строительную деятельность без соответствующего разрешения.

В связи с этим в отношении заместителя генерального директора ООО «ИС-строй» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ. В результате заместитель генерального директора ООО «ИС-строй» признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.