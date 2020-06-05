Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
План Б Что происходит на Инженерной?
Дом, где хочется остаться
Маски сброшены
Где заправить Кондиционер
Совершенно другой
рывок нацпроекта «культура»
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Недвижимость 05.06.2020 14:000 Как купить квартиру, сэкономив время, нервы и деньги: ТОП-7 советов псковичам 22.06.2020 20:350 Псковская Кадастровая палата информирует, как избежать приостановки при ГКУ 22.06.2020 18:030 На 70% готов многоквартирный дом в Дновском районе для переселенцев из аварийного жилья 22.06.2020 10:060 В Дновском районе жилой дом в рамках нацпроекта строили без разрешения 21.06.2020 22:111 Контролеры ЖКХ узнали мнение псковичей о своих дворах 21.06.2020 13:060 До конца года региоператор по обращению с ТКО завершит формирование контейнерного парка в Пскове
 
 
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1712 Пляски на костях в фуражке Гитлера 16.06.2020 11:1418 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 16.06.2020 16:380 Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов 15.06.2020 09:146 Число зараженных коронавирусом в Псковской области возросло до 1901 человека 22.06.2020 09:3712 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО
 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Псковская Кадастровая палата информирует, как избежать приостановки при ГКУ

22.06.2020 20:35|ПсковКомментариев: 0

При подаче документов на государственный кадастровый учет своего объекта недвижимости не всегда процесс учетно-регистрационных действий проходит успешно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной Кадастровой палаты. 

«Случается, что государственный регистратор вынужден принять решение о приостановлении или отказе в осуществлении государственного кадастрового учета», - пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс.

Стоит отметить, что единственное основание, по которому заявителю может быть отказано в кадастровом учете — если в течение срока приостановления не устранены причины, препятствующие проведению учета. Перечень таких причин строго определен Законом о регистрации недвижимости.

Кроме того, надо иметь в виду, что государственный регистратор приостанавливает государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на три месяца. Если устранить причины в течение указанного срока не представляется возможным, у заявителя есть возможность приостановить учетно-регистрационные действия ещё на шесть месяцев, обратившись с соответствующим заявлением в офисы приема МФЦ.

При этом также отмечаем, что решение об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, приостановлении или отказе в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав принимается органом регистрации прав в каждом конкретном случае на основании представленных для такого учета документов.

Итак, чтобы снизить риски приостановления кадастрового учета, на что следует обратить внимание при подаче документов на регистрацию права или кадастровый учёт объектов недвижимости:

  1. Передаваемые документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства. В них должны быть подписи уполномоченных сторон. Если в деле участвует представитель, обязательно наличие доверенности.

  2. Разработку технического и межевого плана важно поручить профессионалам своего дела. Качество подготовки документов для кадастрового учета напрямую зависит от работы кадастровых инженеров, которые взаимодействуют с заказчиками. Поэтому опыт аккредитованных специалистов помогает избежать ошибок, а также сократить сроки кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства.

  3. Тексты представляемых правоустанавливающих документов должны быть написаны разборчиво и содержать точную идентифицирующую информацию об объекте недвижимости (точный адрес, при наличии - кадастровый номер) и виде регистрируемого права. Наименования юридических лиц указываются без сокращения с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства в договорах должны быть написаны полностью. Копии актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также решения судов должны быть заверены выдавшими их органами, решения судов должны также содержать отметку о вступлении в законную силу.

  4. Список необходимых документов лучше уточнять заранее. Сделать это можно с помощью сайта Росреестра.

  5. Важно проверить информацию о запрете или аресте имущества, что препятствует его регистрации. Уточнить данную информацию о наличии арестов, запрещений можно узнать посредством использования сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» либо в «Личном кабинете правообладателя» на интернет - портале Росреестра

«Нередко псковичи получают отрицательное решение из-за противоречий в документах, которые сдаются на кадастровый учет, данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Например, установленные границы земельного участка пересекают границы другого участка, уточняется площадь и местоположение земельного участка, по которому уже ранее выполнялись кадастровые работы и другие», - рассказала Ирина Ояотс.

Чтобы избежать подобных ошибок, перед началом проведения кадастровых работ необходимо запросить выписку из ЕГРН. Заказать выписку можно в бумажном виде в ближайшем офисе МФЦ, в «Личном кабинете правообладателя» на сайте Росреестра (при наличии электронной цифровой подписи) либо посредством сервиса Федеральной кадастровой палаты https://spv.kadastr.ru.

В выписке содержится актуальная информация о площади, категории и разрешенном использовании земельного участка, назначении объекта капитального строительства, проведенных ранее кадастровых работах, значениях координат и других характеристиках. Кроме того, закон определил, что сведения ЕГРН являются актуальными только на момент их предоставления. Лицо, запрашивающее сведения, должно понимать, что на них не следует полагаться длительное время.

При этом необходимо отметить, что при поступлении заявления о государственной регистрации права с одновременной постановкой на государственный кадастровый учет при наличии оснований для приостановления в части государственного кадастрового учета решение о приостановлении учетно-регистрационных действий будет принято также в части государственной регистрации прав (и наоборот).

Самостоятельно узнать о приостановлении кадастрового учета заявлению можно воспользоваться сервисом «Проверка исполнения запроса (заявления)» на портале Росреестра. Для этого достаточно ввести регистрационный номер заявления, нажать кнопку «Проверить» и просмотреть в «Истории» статус исполнения заявки.

Теги: #Кадастр #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 116 человек
22.06.2020, 21:440 Роспотребнадзор назвал водоемы в Псковской области, где вода соответствует нормам 22.06.2020, 21:190 Богослужения в день всех псковских святых вновь пройдут на фундаментах Довмонтова города 22.06.2020, 21:120 Нагуляли аппетит 22.06.2020, 21:080 До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 23 июня
22.06.2020, 20:540 Запрет на стоянку на улице Юности сохранится 22.06.2020, 20:350 Псковская Кадастровая палата информирует, как избежать приостановки при ГКУ 22.06.2020, 20:240 Единороссы почтили память погибших в годы войны жителей оккупированного Пскова 22.06.2020, 20:160 Мишустин подписал постановление о бесплатном питании младшеклассников
22.06.2020, 20:110 Новый пешеходный переход появится на улице Звездной в Пскове 22.06.2020, 20:070 Более 300 пар новой обуви получат нуждающиеся дети Псковской области 22.06.2020, 19:562 На кровле Гельдтовой бани поселились котята. ВИДЕО 22.06.2020, 19:440 Псковским библиотекам разрешено обслуживать посетителей по предварительной записи
22.06.2020, 19:260 Псковский ПФР просит школьников и студентов уведомлять о трудоустройстве летом 22.06.2020, 19:150 Руководитель СУ СК РФ по Псковской области зажег свечу в День памяти и скорби 22.06.2020, 19:060 В Пскове пройдет профилактическое мероприятие «Пересылка» 22.06.2020, 18:530 Реплика Донецкого: Без Теlegram не разберешься
22.06.2020, 18:440 Вопросы реализации совместных проектов обсудили Михаил Ведерников и Дмитрий Аристов 22.06.2020, 18:350 Двоих невельчан лишили свободы за неуплату алиментов 22.06.2020, 18:211 В Пскове 43 УИКа оснастят системой видеонаблюдения в период голосования по поправкам в Конституцию 22.06.2020, 18:120 Прибалтийца, ищущего лучшей жизни в России, задержали пограничники в пыталовском лесу
22.06.2020, 18:030 На 70% готов многоквартирный дом в Дновском районе для переселенцев из аварийного жилья 22.06.2020, 17:520 Коронавирус в Псковской области выявляют реже, чем в среднем по России 22.06.2020, 17:460 Новый порядок подачи сведений для инвалидов рассмотрит псковский парламент 22.06.2020, 17:395 Асмус и Харламов объявили о разводе
22.06.2020, 17:380 Олег Брячак попросил вернуть поворот налево возле рынка «Нива» 22.06.2020, 17:380 Прокуратура Великих Лук выявила три сайта, на которых продавали «липовые» дипломы 22.06.2020, 17:290 В Великолукском районе завершили благоустройство парковой зоны 22.06.2020, 17:230 В Пскове восстановят несколько запрещенных новой разметкой поворотов
22.06.2020, 17:160 В районах Псковской области почтили память павших в годы войны 22.06.2020, 17:060 В России увеличивается средний детородный возраст 22.06.2020, 16:550 Задолженность по зарплате псковских организаций составляет почти 110 млн рублей 22.06.2020, 16:543 Молодежь и пустота
22.06.2020, 16:500 Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в областном УМВД 22.06.2020, 16:490 В День памяти и скорби в Новоржеве перезахоронили останки советских воинов 22.06.2020, 16:461 Татьяна Голикова заявила, что отмена самоизоляции не связана с парадом и голосованием 22.06.2020, 16:440 Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет только в двух регионах РФ
22.06.2020, 16:294 Памятник реставратору Савве Ямщикову установят в Пскове 22.06.2020, 16:250 Пешеходный переход на пересечении улиц Леона Поземского и Александра Невского станет светлее 22.06.2020, 16:222 Стало известно, сколько зарабатывают руководители муниципальных предприятий Пскова 22.06.2020, 16:100 В Пыталовском районе прокуратура добилась ремонта воинского захоронения
22.06.2020, 16:080 В День памяти и скорби власти Пскова возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата 22.06.2020, 16:020 О следах Великой Отечественной войны в псковских пушкинских местах расскажет заповедник «Михайловское» 22.06.2020, 16:000 В Псковской области ожидается высокая пожарная опасность 22.06.2020, 15:450 Более 14 тысяч обращений поступило в псковский информцентр по COVID-19 с момента открытия
22.06.2020, 15:420 До года тюрьмы грозит жителю Пустошкинского района за попытку дачи взятки таможеннику 22.06.2020, 15:360 До конца лета подрядчик завершит основные работы по строительству детсада в Неелово 22.06.2020, 15:240 Завершен ремонт участка дороги Опочка - граница Белоруссией в Себежском районе 22.06.2020, 15:162 Интерактив: В Островском районе перекопана единственная дорога к пляжу
22.06.2020, 15:120 Сельхозорганизация в Пыталовском районе нарушила требования пожарной безопасности 22.06.2020, 15:090 Вышла книга о сотрудниках ГИБДД Пскова и Великих Лук 22.06.2020, 15:051 Ремонт дорог и дворов в Пскове. ИНФОГРАФИКА 22.06.2020, 14:551 Работы по созданию мурала завершились в Дедовичском районе
22.06.2020, 14:380 Глава Ростуризма рассказала, когда откроются российские курорты 22.06.2020, 14:363 Почти 15 тысяч 800 человек в Псковской области проголосуют по поправкам в Конституцию по месту пребывания 22.06.2020, 14:140 Верхний слой асфальта укладывают на Рижском проспекте в Пскове 22.06.2020, 14:110 Дети в Псковской области проявляют большую активность в онлайн-акциях к 75-летию Великой Победы
22.06.2020, 13:581 Более 45% читателей ПЛН считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной 22.06.2020, 13:550 Залы торжеств псковского особняка Лавриновского готовы к летнему свадебному сезону 22.06.2020, 13:420 Мошенники убедили великолукского пенсионера перевести им 600 тысяч рублей 22.06.2020, 13:320 Великолукский подросток получил условное наказание за кражу велосипеда
22.06.2020, 13:262 Александр Голышев назвал нарушителями тех, кто водит экскурсии в период коронавируса 22.06.2020, 13:240 16% соискателей из Псковской области старше 55 лет ищут удаленную работу 22.06.2020, 13:104 Печерянину грозит тюрьма за сбыт наркотиков у монастыря 22.06.2020, 13:062 Псковские волонтеры информируют население о голосовании по Конституции
22.06.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 22.06.2020, 12:550 В День памяти и скорби псковичи зажгли около 200 тысяч символических огней 22.06.2020, 12:531 К флешмобу #ПсковщинаПомнит призывают присоединиться жителей области 22.06.2020, 12:440 Пьяный водитель мотовездехода опрокинулся на Юбилейной в Пскове
22.06.2020, 12:390 Гражданин Эстонии взят под стражу за незаконное пересечение границы в Печорском районе 22.06.2020, 12:271 Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей по телефону 22.06.2020, 12:020 Акции для детей на тему «Мир без войны» пройдут 24 июня в Псковской области 22.06.2020, 11:561 В июне в Псковскую область ввезено 38 тонн чернослива
22.06.2020, 11:431 Новая запрещающая разметка: 10 «левых» поворотов исчезло на улице Инженерной 22.06.2020, 11:402 Летний Псков с высоты колокольни Троицкого собора. ФОТО 22.06.2020, 11:390 Стала известна средняя зарплата пресс-секретаря в Пскове 22.06.2020, 11:310 Голосование по поправкам в Конституцию начинается с 25 июня
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.