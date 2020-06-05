Недвижимость

Псковская Кадастровая палата информирует, как избежать приостановки при ГКУ

При подаче документов на государственный кадастровый учет своего объекта недвижимости не всегда процесс учетно-регистрационных действий проходит успешно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной Кадастровой палаты.

«Случается, что государственный регистратор вынужден принять решение о приостановлении или отказе в осуществлении государственного кадастрового учета», - пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс.

Стоит отметить, что единственное основание, по которому заявителю может быть отказано в кадастровом учете — если в течение срока приостановления не устранены причины, препятствующие проведению учета. Перечень таких причин строго определен Законом о регистрации недвижимости.

Кроме того, надо иметь в виду, что государственный регистратор приостанавливает государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на три месяца. Если устранить причины в течение указанного срока не представляется возможным, у заявителя есть возможность приостановить учетно-регистрационные действия ещё на шесть месяцев, обратившись с соответствующим заявлением в офисы приема МФЦ.

При этом также отмечаем, что решение об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, приостановлении или отказе в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав принимается органом регистрации прав в каждом конкретном случае на основании представленных для такого учета документов.

Итак, чтобы снизить риски приостановления кадастрового учета, на что следует обратить внимание при подаче документов на регистрацию права или кадастровый учёт объектов недвижимости:

Передаваемые документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства. В них должны быть подписи уполномоченных сторон. Если в деле участвует представитель, обязательно наличие доверенности. Разработку технического и межевого плана важно поручить профессионалам своего дела. Качество подготовки документов для кадастрового учета напрямую зависит от работы кадастровых инженеров, которые взаимодействуют с заказчиками. Поэтому опыт аккредитованных специалистов помогает избежать ошибок, а также сократить сроки кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства. Тексты представляемых правоустанавливающих документов должны быть написаны разборчиво и содержать точную идентифицирующую информацию об объекте недвижимости (точный адрес, при наличии - кадастровый номер) и виде регистрируемого права. Наименования юридических лиц указываются без сокращения с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства в договорах должны быть написаны полностью. Копии актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также решения судов должны быть заверены выдавшими их органами, решения судов должны также содержать отметку о вступлении в законную силу. Список необходимых документов лучше уточнять заранее. Сделать это можно с помощью сайта Росреестра. Важно проверить информацию о запрете или аресте имущества, что препятствует его регистрации. Уточнить данную информацию о наличии арестов, запрещений можно узнать посредством использования сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» либо в «Личном кабинете правообладателя» на интернет - портале Росреестра

«Нередко псковичи получают отрицательное решение из-за противоречий в документах, которые сдаются на кадастровый учет, данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Например, установленные границы земельного участка пересекают границы другого участка, уточняется площадь и местоположение земельного участка, по которому уже ранее выполнялись кадастровые работы и другие», - рассказала Ирина Ояотс.

Чтобы избежать подобных ошибок, перед началом проведения кадастровых работ необходимо запросить выписку из ЕГРН. Заказать выписку можно в бумажном виде в ближайшем офисе МФЦ, в «Личном кабинете правообладателя» на сайте Росреестра (при наличии электронной цифровой подписи) либо посредством сервиса Федеральной кадастровой палаты https://spv.kadastr.ru.

В выписке содержится актуальная информация о площади, категории и разрешенном использовании земельного участка, назначении объекта капитального строительства, проведенных ранее кадастровых работах, значениях координат и других характеристиках. Кроме того, закон определил, что сведения ЕГРН являются актуальными только на момент их предоставления. Лицо, запрашивающее сведения, должно понимать, что на них не следует полагаться длительное время.

При этом необходимо отметить, что при поступлении заявления о государственной регистрации права с одновременной постановкой на государственный кадастровый учет при наличии оснований для приостановления в части государственного кадастрового учета решение о приостановлении учетно-регистрационных действий будет принято также в части государственной регистрации прав (и наоборот).

Самостоятельно узнать о приостановлении кадастрового учета заявлению можно воспользоваться сервисом «Проверка исполнения запроса (заявления)» на портале Росреестра. Для этого достаточно ввести регистрационный номер заявления, нажать кнопку «Проверить» и просмотреть в «Истории» статус исполнения заявки.