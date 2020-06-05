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Недвижимость

На 70% готов многоквартирный дом в Дновском районе для переселенцев из аварийного жилья

22.06.2020 18:03|ПсковКомментариев: 0

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов совершил рабочую поездку в Порховский и Дновский районы, чтобы проинспектировать ход строительных работ на ряде объектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Порхове ведется реконструкция набережной реки Шелонь и прилегающей территории. Средства на работы были выделены из федерального бюджета по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов малых городов и исторических поселений 2019 года. Муниципалитет участвовал с проектом «На берегу истории».

На сегодняшний день на объекте осуществляются подготовительные работы, демонтаж дорожного покрытия и других конструкций, спил аварийных деревьев, сбор и вывоз мусора.

Завершение работ на объекте ожидается к началу зимы текущего года. В ходе осмотра Василий Осипов поручил администрации Порховского района обеспечить надлежащий контроль за исполнением работ, в том числе и в выходные дни, чтобы не допустить отставания от плана-графика.

Во время визита в Дновский район заместитель губернатора посетил строительную площадку многоквартирного жилого дома, который возводится в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Здание площадью более 1,2 тысяч кв. м. на 31 помещение строится «под ключ».

Работы планируется завершить в октябре текущего года. В настоящее время завершена кладка наружных стен третьего этажа и внутренних перегородок первого и второго этажей, ведется обустройство стропильной системы крыши дома. Завершены работы по наружным и внутренним сетям теплоснабжения, рабочие прокладывают сети водоснабжения и водоотведения. Покрытия полов на первом и втором этажах подготовлены сотрудниками подрядной организации под чистовую отделку.

Рабочие выполнили обустройство шахт вентиляционных каналов. Завершены работы по устройству дренажной системы. Ведется монтаж лестничных маршей. Степень строительной готовности составляет около 70%. Выполнение работ соответствует графику, риски не сдачи объекта к запланированной дате отсутствуют, заверил подрядчик.

Напомним, Дновский район является участником 1-го этапа программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Здесь запланировано расселить порядка 70 человек, проживающих в 31 жилом помещении площадью более 1,2 тысяч кв. м.

Здание для расселения аварийного жилья в рамках данной программы также возводится в поселке Дубрава-1 Великолукского района.

Теги: #строительство #жилье #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
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