Недвижимость

Данные об аварийных домах появятся в Росреестре

Региональные и муниципальные власти обяжут информировать граждан об аварийных многоквартирных домах. Такой законопроект может быть в ближайшее время принят в Госдуме, поскольку получил поддержку Минстроя и профильного комитета нижней палаты.

Согласно документу, местные чиновники должны будут направлять сведения об аварийных и подлежащих сносу домах в Росреестр. Служба в свою очередь будет включать эту информацию в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.

По мнению одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Натальи Костенко, это позволит гражданам при запросе выписки одновременно получить и информацию об аварийном состоянии недвижимости, сейчас во время покупки жилья это выяснить непросто.

«Мы будем поддерживать этот законопроект. Человек должен знать, что он покупает, все-таки это очень серьезное вложение немаленьких средств. А наличие сведений об аварийности может изменить решение о приобретении такого объекта», — сообщила «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

По ее словам, зачастую продавец умышленно скрывает информацию о состоянии недвижимости. Эту проблему нужно решать и принимать законопроект.