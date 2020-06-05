Недвижимость

Пострадавший от радиации житель Локнянского района получил сертификат на квартиру

В администрации Локнянского района состоялось вручение сертификата на приобретение жилого помещения в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Об этом сообщает газета «Восход».

Фото: газета «Восход»

Обладателем сертификата стал Николай Шевцов, житель деревни Козино Михайловской волости. Мужчина сначала был признан нуждающимся в жилом помещении, а затем - участником ведомственной целевой программы как подвергшийся радиационному воздействию вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС.

Сертификат вручила глава района Нина Степанова, отметив, что это хотя и небольшая, но гарантированная поддержка для семьи. Она пожелала получателю здоровья и семейного благополучия.