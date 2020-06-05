Недвижимость

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку под 6,5% на новое жилье стоимостью не до трех, а до шести миллионов рублей. Об этом глава государства заявил в своем телеобращении к россиянам сегодня, 23 июня.

Он уточнил, что в крупных городах, например, Москве и Петербурге, эта планка будет повышена до 12 миллионов.

«Мы запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жилье с помощью кредита по ставке 6,5%. Свыше 45 тыс. семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья, и в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3 млн рублей, как прежде, а до 6 млн рублей, а в крупнейших агломерациях - Московской, Санкт-Петербургской - до 12 млн рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России, думаю, это будет востребованной мерой поддержки», - сказал президент.