Псковская область заняла 73 место в рейтинге регионов по доступности жилья

Псковская область заняла 73 место среди субъектов РФ по доступности жилья. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного на РИА Новости.
Чтобы псковской семье накопить на квартиру, в среднем понадобится 9,4 года. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 10,9 лет. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м в Псковской области на начало текущего года составляла 2,2 млн рублей.
Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь российской семье с одним ребенком придется копить на такую квартиру в среднем не 5, а чуть более 4,5 лет. В самом выигрышном положении оказались жители Магаданской области — чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо затянуть пояса всего на год и 7 месяцев, а семьям из Севастополя для этого понадобится свыше 15 лет.