Недвижимость

Константин Цицин: Программа переселения из аварийного жилья - возможность поддержать местные строительные компании

«Сегодня, с учетом ситуации на строительном рынке, есть возможность поддержать местные строительные компании. С помощью программы по переселению из аварийного жилья могут строить те компании, которые никогда не получат одобрение в банке. Я думаю, вы все свои компании знаете на перечет - очень важно сейчас их поддержать», - заявил генеральный директор, председатель правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин в рамках рабочего совещания в Пскове.

Он отметил, что пока нет никаких опасений с точки зрения невыполнения программы переселения в Псковской области, однако хотелось бы ускорить темп ее реализации. «Мы готовы принять заявку до 2025 года уже сейчас. Хочется, чтобы программа была закончена досрочно. Будем рассматривать возможность кредитования застройщиков, мы готовы дать поручение банку. В прошлом году в программе переселения более 50% занял выкуп вторичного жилья или денежная компенсация. Сейчас необходимо переходить к строительству. Мы рассматриваем возможность строительства и индивидуального жилья - индивидуальных домов. Это нужно обычно в маленьких муниципальных образованиях», - сказал Константин Цицин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также, по его словам, появится возможность за счет программы модернизации подводить новую и реконструировать старую инфраструктуру под строительство нового жилья. «Если мы процентов на 70% уйдем в новую стройку - это будет очень хорошо. В Псковской области задел по времени еще есть, нужно наверстать и скорректировать график. По остальным проектам, которые реализуются в регионе, пока вопросов нет», - заключил Константин Цицин.