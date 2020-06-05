Недвижимость

Сергей Степашин: Псковская область выполнит обязательства по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Прошлогодняя программа по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Псковской области была выполнена на 100%. В этом году мы также абсолютно уверены, что регион полностью исполнит свои обязательства, заявил председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сегодня, 30 июня, в беседе с журналистами.

«Самое главное, о чем мы сегодня договорились с Михаилом Юрьевичем, - готовится поправка о том, что область досрочно выполнит программу. Например, не в 2025 году, а 2024 году. Так как есть еще проблемы, связанные с аварийным жильем, с 2017 года. Нужно, чтобы мы могли помочь и этим людям. Претензий здесь никаких нет», - сказал Сергей Степашин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Единственное, на что мы опять обратили внимание: когда совсем недавно Владимир Владимирович Путин встречался с общественной палатой, он поручил взять под контроль строительство индивидуального жилья. У нас здесь столько земель, такое прекрасное небо. Земля, как у эстонцев. Ну чем мы хуже эстонцев? Я никак не могу понять, что мы все себя в эти МКД загоняем? Людей нужно привязать к земле. Это будут и большие семьи, это будет другая психология, это будет другая культура, это будет другая псковская русская земля. Вот на это мы сегодня и сориентировались в нашей работе», - заявил Сергей Степашин.