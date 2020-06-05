Недвижимость

Псковичей приглашают на вебинар по постановке на учет объектов недвижимости

Кадастровая палата по Псковской области приглашает всех заинтересованных принять участие в вебинаре «Основные требования к техническому плану при постановке на учет объектов недвижимости». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, мероприятие состоится в онлайн-формате 16 июля в 11:00.

В Кадастровой палате региона уточнили, что тема онлайн-вебинара подготовлена с учетом анализа ошибок, допускаемых участниками кадастровой деятельности при подготовке технических планов.

Для участия в вебинаре необходимо заключить договор оказания платных услуг за 5 дней до начала мероприятия. Оформить документы можно дистанционно.

По всем вопросам обращаться в юридический отдел по тел. 8 (8112) 649301 доб. 2120.