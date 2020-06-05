Недвижимость

Рынок недвижимости в условиях пандемии станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 2 июля, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная рынку недвижимости и строительной сфере в Пскове и области.

Мы предложим нашим спикерам рассказать о текущей ситуации на рынке недвижимости в Пскове и строительной сфере в связи с пандемией коронавируса и о том, какие прогнозы делают эксперты в связи с существующими и грядущими вызовами.

Как сегодняшние вызовы скажутся на темпах строительства и объемах ввода жилья? Ожидается ли в нашем регионе рост цен на недвижимость? Как отреагирует на ситуацию покупатель?

Спикеры:

• заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Сибилькова Светлана Сергеевна

• президент Псковской гильдии риэлторов Максименко Роман Владимирович

Дата проведения: 2 июля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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