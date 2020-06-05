Недвижимость

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 1,7 млрд до 1,3 млрд долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании JLL.



Наибольшее падение пришлось на второй квартал, когда объем сделок составил 491 млн долларов. Это наименьший показатель для соответствующих периодов за современную историю рынка, а также квартальный минимум за 12 лет (с октября-декабря 2008 года). Тогда объем инвестиций составил 409 млн долларов.



Как сообщили РБК в компании, по оценке JLL, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составит 2–2,5 млрд долларов. В начале года ожидался уровень 4,5 млрд долларов.



По словам гендиректора JLL в России и СНГ Андерса Лильенстолпе, негативная динамика связана с высокой степенью неопределенности в экономике. Сейчас инвесторы сосредоточены на анализе перспектив различных сегментов и оценке потенциальных финансовых потоков от объектов инвестирования, отметил он. В третьем квартале эта тенденция продолжится, считает Лильенстолпе.



Как сообщили в JLL, большую часть транзакций (58%) в первом полугодии 2020 года составила доля инвестиций в сектор жилой недвижимости. Инвесторы также сохранили интерес к сектору офисной недвижимости, доля которого снизилась до 24% по сравнению с 35% по итогам аналогичного периода 2019 года. На третьем месте оказался сектор складской недвижимости, доля которого за шесть месяцев выросла до 11% (на 5% по сравнению с тем же периодом 2019 года).



На Москву в первое полугодие 2020 года пришлось 82% от странового объема инвестиций (на 10% больше, чем за тот же период прошлого года), а на Санкт-Петербург - 18%. Сделки с региональными активами составили менее 1%.



Доля зарубежных инвесторов в общем объеме транзакций составила 8% (в первом полугодии 2019 года - 12%). В JlLL допускают, что показатель будет снижаться и дальше, так как до конца года не ожидается закрытие значимых сделок с участием иностранных игроков.



Согласно исследованию консалтинговой компании CBRE, за январь-июнь текущего года в российских городах-миллионниках (за исключением Москвы и Петербурга) построили 20,7 тыс. кв. м офисов. Это на 35% ниже уровня того же периода 2019 года. Консультанты считают, что пандемия и общий экономический спад негативно скажутся на развитии рынков офисной недвижимости в крупных региональных городах. В компании ожидают, что по итогам года объем нового офисного предложения составит около 46,2 тыс. кв. м, - это на треть меньше, чем годом ранее. В начале года девелоперами в регионах был запланирован ввод около 170 тыс. кв. м, отмечают в CBRE.