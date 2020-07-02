Недвижимость

Ситуация с коронавирусом не повлияла на жилищное строительство в Псковской области - эксперт

Ситуация с коронавирусом не повлияла на жилищное строительство в Псковской области. Об этом рассказала заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова 2 июля на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По словам спикера, каждый регион по-своему реагировал на ситуацию с коронавирусом. В Псковской области все строительные организации попали в перечень, который позволил им продолжать свою деятельность. Ограничений по строительной отрасли не было, и ни одна стройка жилья не стояла.

Светлана Сибилькова уточнила, что помогло решение губернатора позволить всем строителям работать и определенная степень готовности домов, отсутствие сбоев поставки материалов. При этом, заметила она, параллельно компания ведет строительство в Ленинградской области, и там был установлен определенный регламент - настолько сложный в исполнении, что ушло несколько недель на получение допуска.

Кроме того, по ее словам, пандемия открыла новую реальность - теперь используются все наработанные электронные сервисы, которые ранее не очень активно внедрялись. Благодаря действиям партнеров - Сбербанка и ВТБ - получили применение сервисы электронной регистрации сделок, подачи документов и получения денег. Все сделки апреля шли электронным способом, отметила Светлана Сибилькова.