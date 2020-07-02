Недвижимость

«Новая реальность» наступила на рынке ипотеки - псковский эксперт

«Новая реальность» наступила на рынке ипотеки. Об этом рассказала заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова 2 июля на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Она отметила, что государство включилось в поддержку ипотеки в первый же месяц. Была введена программа с господдержкой, в отдельных банках процентная ставка была снижена на 3%, некоторые опустили планку еще ниже, и сейчас самая низкая ставка составляет 5,8%, уточнила Светлана Сибилькова.

Президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко заметил, что ставка по программе «Молодая семья» составляет 4,75%. «Сколько лет мы говорили на разных пресс-конференциях, когда мы придем к европейской ипотеке по 3 процента? Сами понимаете, 4,75% при таком предложении банков, какой спрос может быть на это жилье», - сказала Светлана Сибилькова.

По ее словам, в апреле и мае было «брожение». Банки констатировали падение продаж по всем продуктам, кроме ипотеки. Что касается снижения платежеспособности, это достаточно «инертный процесс».