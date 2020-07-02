Недвижимость

Роман Максименко: Рынок коммерческой недвижимости в Пскове находится в полном штиле

Рынок коммерческой недвижимости в Пскове находится в полном штиле. Об этом заявил президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко 2 июля на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По его словам, людей, которые хотели бы расширить бизнес, просто нет. Федеральные сетевые компании остановили программы развития, заметил Роман Максименко.

Он обратил внимание, что до начала кризиса велись переговоры с рядом крупных компаний. В Пскове планировали открыть третий «Макдональдс» и второй «Бургер Кинг», несколько федеральных магазинов обуви и одежды. Все они приостановили на неопределенный срок свои региональные программы развития.

Вторая сторона - предприниматели, по словам спикера, сейчас все «закапсулировались» и никаких решений не принимают . Где-то арендодатели пошли навстречу, где-то арендаторы имели запас прочности. По словам Романа Максименко, у многих последний бизнес, предприниматели сейчас не готовы делать резких движений и принимать кардинальные решения.

«Мое скромное мнение, что пахнет осенью. Люди сейчас посчитают свои финансы, сравнят «дебет с кредитом», посмотрят на подорожание товаров по закупу (потому что не упоминали вообще глобальный рост валюты и падение рубля в марте 2020 года, все новые закупы будут совсем по другим ценами), когда наши предприниматели проанализируют, считаю, что будет волна банкротств в сфере ритейла. Может быть, не банкротств, это громко сказано. Люди, минимум, пересмотрят свои стратегические планы на развитие», - сказал Роман Максименко.

По словам спикера, есть и другие пострадавшие отрасли. Турфирмы по сей день не работают, а они тоже развивались и снимали офисы. Гостиничный бизнес не имеет даже 10% загрузки, поскольку люди остерегаются ехать в другие регионы.

В сложном положении находятся рестораны и общепит. Посадочных мест на верандах не хватает, чтобы окупить затраты. Приток посетителей сильно зависит от погоды, а выводить на работу персонал и закупать продукты нужно постоянно.

«На рынке есть некая пауза, когда не хотят переезжать из большего в меньшее и не обращаются, чтобы снять офис или магазин для развития. Мы сейчас видим некое капсулирование ситуации», - заключил Роман Максименко.