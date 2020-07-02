Недвижимость

В период пандемии в Пскове кратно вырос спрос на дачи

В период пандемии в Пскове кратно вырос спрос на дачи. Об этом рассказал президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко 2 июля на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«В нашем регионе всегда рынок загородной недвижимости был не очень активным. В период пандемии спрос на загородку вырос кратно как на аренду, так и на покупку. Люди, которые продавали дачку много месяцев и лет, вдруг неожиданно нашли своего покупателя», - рассказал Роман Максименко.

Охотно покупают дачи за небольшие бюджеты жители других регионов. Роман Максименко объяснил это пониманием возможности появления второй волны коронавируса и усугубления ситуации, по данным Всемирной организации здравоохранения.

«Люди все это слушают, принимают некие решения для себя, покупают и арендуют загородную недвижимость в наших окрестностях. Плюс-минус 40 км от Пскова хорошего дома на лето не найти за приемлемые деньги», - добавил спикер.