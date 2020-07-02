Недвижимость

Руины зданий в центре Пскова могли бы превратиться в объекты строительства - эксперты

Руины зданий в центре Пскова могли бы превратиться в объекты строительства. Такое мнение высказали эксперты на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 2 июля по поводу строительства жилья бизнес-класса в Пскове.

Заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова сказала, что есть признаки элитного жилья, один из них - местоположение объекта. «Мы не сможем "элитку" построить в Овсище, где есть земля, как бы не хотелось этого сделать. Мы живем в городе, который просто пересечен охранными зонами - друг на друге. Там, где могло бы быть строительство, строить невозможно, нельзя», - сказала она.

Президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко считает, что «тупик в головах». Если проехать по Пскову, можно увидеть много подходящих мест для строительства «чего-то большего, чем эконом класс».

«Мы видим в одном месте развалины какие-то, в другом месте, где мог быть элитный дом или хотя бы жилье бизнес-класса, законсервированный объект с Ганзейских дней, затянутый порванной драпировкой. Нет четкого понимания, что каждая точка, где руины, должна быть застроена новым современным зданием», - сказал Роман Максименко. По его мнению, это может быть здание любого назначения: жилье, отель, многофункциональный центр, бизнес-центр, все что угодно.

«Я всю жизнь живу в Пскове, и всю жизнь на некоторых местах по 20, 30, 40 лет стоят руины. О каком приведении города в порядок мы можем говорить? О каком элитном жилье?», - сказал спикер. Он привел в пример здание «Интуриста», которое назвал новым зданием в отличном месте.

«Почему не сделать с каждой точкой, которая у нас заброшена? Это вопрос в воздух, не кому-то конкретно, риторический вопрос, - пояснил Роман Максименко. - Что касается жилья повышенного класса, у нас элитного жилья нет. Бизнесом что-то можно назвать с огромной натяжкой именно по четким характеристиками Минстроя. Этот рынок у нас очень востребован».

По словам Романа Максименко, в европейских городах, которые тоже пересечены охранными зонами, есть инвестпрограммы. У инвестора есть четкое понимание, какие инфраструктура есть в пятне застройки, какие сети и требования. Сразу написано, что можно построить: отель, жилой дом.

«У нас этого нет и даже если есть, данные разрознены. Надо целое расследование провести, чтобы данные собрать в кучу. Нет четкой публичной программы. Интересно понять, когда же наконец два десятка руин в нашем городе на центральных улицах будут приведены в какое-то иное состояние, в какие годы, в какие сроки, кто это сделает, как это произойдет. Мне хотелось бы как горожанину услышать компетентные и квалифицированные ответы на эти вопросы», - заключил Роман Максименко.