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Многоэтажная застройка планируется в районе улицы Линейной в Пскове

03.07.2020 17:36|ПсковКомментариев: 0

Концепцию развития территории в границах улицы Линейной в Пскове поддержал сегодня, 3 июля, градостроительный совет. За многоэтажное строительство высказались 18 человека, пятеро оказались против, один воздержался, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нам нужно решить, какая там будет застройка. Присваивать ли этому району статус СНТ или нет, и там, например, будет малоэтажное строительство. Это зависит от нашего решения», - сказал глава администрации города Александр Братчиков. 

Несколько членов градсовета высказали мнение о том, что необходимо вернуться к рассмотрению проекта, который был предложен в начале 90-х годов. По словам одного из участников заседания, концепция развития свободных территорий в районе Запсковья подразумевала высотную застройку, и если оставить там статус СНТ, то эта территория станет медленно вымирающей землей. При этом, необходимо учитывать, что высотная застройка в районе улицы Линейной повлечет за собой очень серьезные затраты. Например, там будет необходимо предусмотреть инженерные сети, парковочные места. 

«Присоединюсь к тем, кто "за" развитие этой территории и многоэтажную жилую застройку. Я считаю, что этот микрорайон уже развивается, но развивается недостаточно. На сегодня мы понимаем, что если этот район не будет развиваться, то никакой современной инфраструктуры там не будет, она просто туда не придет», - заявил архитектор-дизайнер Сергей Станкевич. 

В продолжение обсуждения депутат гордумы Григорий Стороненков рассказал, что ему пришло письмо от председателей нескольких СНТ, которые граничат с территорией на улице Линейной. «Нам было обещано провести обсуждение данного вопроса с участием граждан. Просим инициировать снятие вопроса и рассмотреть его в более поздний срок. Просим организовать встречу с собственниками участков», - зачитал письмо депутат. Он считает, что с местными жителями обязательно нужно встретиться перед тем, как принимать какое-то решение. 

«Если застраивать этот район, у нас будет 8000 тысяч жителей. Где все они будут работать? Они все будут ездить куда-то на работу, необходимо учитывать, насколько увеличится транспортная нагрузка», - обратил внимание депутат гордумы Федор Постнов.

В разговор включилась глава города Елена Полонская и подчеркнула, что город необходимо развивать, однако, по ее мнению, принимать решение по указанной территории необходимо вместе с жителями. 

В свою очередь присутствующий на заседании представитель одного из СНТ заявил, что все ближайшие СНТ выступают против высотной застройки района. «Садоводы сильно возмущены, диалога с властью не получается, мы пишем письма, которые остаются без ответа, мы просто не знаем, что делать», - сказал он.

В ответ заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова сообщила, что согласно генплану, принятому в 2010 году, там должна быть высотная застройка. «Когда этот план принимался, все обсуждалось, никто не был против. Активизировались все только тогда, когда стал действовать закон о дачной амнистии», - заметила она.  

Валентина Зубова добавила, что в любом случае застройщик будет договариваться с владельцами участков. «Никто никого не заставит уйти из своего дома и свернуть огород. Это незаконно. Все эти вопросы будут решаться. Встреча с представителями СНТ обязательно произойдет», - заверила она.

Теги: #строительство #садоводства
Источник: Псковская Лента Новостей
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