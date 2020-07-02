Недвижимость

Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных

Министерство финансов РФ готовит поправки в федеральный закон, согласно которым будет предусмотрено расширение льготной ипотеки для многодетных семей, сообщила в понедельник газета «Известия».

«Минфин готовит поправки в законопроект "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Речь идет о новых льготах, которыми смогут воспользоваться многодетные семьи при использовании ипотечной субсидии», - говорится в публикации со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минфине изданию пояснили, что в настоящее время ведомство совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и АО «ДОМ.РФ» осуществляет подготовку изменений в федеральный закон №157 «в части расширения и уточнения целей предоставления заемных средств». Кроме того, «прорабатывается вопрос, связанный с уточнением перечня кредиторов, которые могут участвовать в реализации мер господдержки». По словам источников газеты, близких к Минфину, речь может идти о новых целях льготных кредитов, таких как строительство индивидуального жилья, покупка недостроенного жилья или жилья, которому требуется ремонт. По имеющимся у газеты данным, инициативу Минфина поддерживают в Госдуме РФ. Там считают, что ипотека должна стать еще более доступной для россиян.