Недвижимость

Спрос на жилье в Псковской области возвращается на докарантинный уровень — Сергей Грахов

Спрос на жилье в Псковской области возвращается на докарантинный уровень. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

«Псковская область — один из немногих регионов, где строительный цикл не останавливался ни на один день. Помню первые дни, когда были введены ограничения, мне звонили строители, спрашивали, что делать. Были сложности с поставкой стройматериалов, но мы решали все в ручном режиме. 2-3 недели были напряженными, но потом все вошли в рабочий процесс, строители оптимизировали свою работу с учетом эпидобстановки», - рассказал Грахов.

Есть, по его словам, небольшая просадка по строительству жилья, но вызвана она не тем, что стали меньше строить, а тем, что стали меньше покупать. «Но сейчас спрос возвращается обратно — на докарантинный уровень», - заметил гость студии, связав этот факт с мерами поддержки, введенными правительством, включая льготную ипотеку.

«Поначалу, когда эта мера поддержки только была введена, у нас было 25 заявок, на начало мая — уже 250, и их число увеличивается. Радует, что люди поняли, что можно воспользоваться уникальными возможностями и купить жилье за сравнительно небольшой процент. В декабре 2020 года такой льготной ставки уже не будет, поэтому тем, кто хочет улучшить жилищные условия, самое время это сделать. Предложений на рынке много», - заключил он.