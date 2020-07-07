Недвижимость

Перевыполнить план по вводу жилья планирует Псковская область в 2020 году

Перевыполнить план по вводу жилья планирует Псковская область в 2020 году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

«Мы планируем к концу года ввести 250 тысяч кв. м жилья и уже выполнили этот показатель на 50%. Несмотря на небольшую просадку по вводимому жилью, мы планируем даже перевыполнить этот показатель», - сообщил гость студии. При этом он напомнил, что в прошлом году в регионе планировалось ввести 225 тысяч кв. м жилья, а введено 260 тысяч кв. м.

Также Сергей Грахов отметил, что в Псковской области высокий процент индивидуального жилищного строительства. «В прошлом году введено 100 тысяч кв. м жилья в многоквартирных домах и 160 тысяч кв. м индивидуального жилья. Для такого региона, как псковский, это очень хорошо. У нас идет рост не в высоту, как в Москве, а в ширину — осваиваются свободные территории», - заключил председатель комитета.