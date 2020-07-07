Недвижимость

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля.

В ходе совещания вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», передает РИА Новости. «Вы понимаете, что я хочу сказать, у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи», - сказал Путин после доклада вице-премьера.

«Поэтому я прошу правительство в целом - ну и вас, как человека, который отвечает за эту сферу деятельности, уделить этому направлению особое внимание», - сказал президент Хуснуллину.

Путин назвал реалистичной озвученную вице-премьером цель, что 5 миллионов семей могут получить жилье к 2026 году, но добавил, что можно добиться и большего. «Надо только ставить перед собой амбициозные цели», - заключил президент.